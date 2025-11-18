Grêmio

Problemas financeiros
Notícia

Grêmio sofre transfer ban na Fifa e fica impedido de registrar jogadores

Tricolor é cobrado pelo River Plate-URU pelo não pagamento de 150 mil euros (R$ 920,2 mil) relativos ao empréstimo Matías Arezo ao Peñarol-URU

Rodrigo Oliveira

