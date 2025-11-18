Grêmio sofre transfer ban na Fifa e fica impedido de registrar jogadores

Dívida pelo empréstimo de Arezo ao Peñarol gerou transfer ban. Pablo PORCIUNCULA / AFP

O Grêmio foi punido pela Fifa e está impedido a partir desta terça (18) de registrar novos jogadores. A sanção, conhecida como transfer ban, foi imposta após uma cobrança do River Plate-URU, que alega ter 150 mil euros (R$ 920,2 mil) a receber do clube gaúcho.

A dívida é relativa ao empréstimo do atacante Matías Arezo ao Peñarol, e a sanção é válida até o valor ser quitado. Ou seja, quando o Tricolor honrar o que deve aos uruguaios, o transfer ban será suspenso e o clube poderá registrar atletas. O clube se manifestou sobre a punição em nota:

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que atua para regularizar nos próximos dias o valor devido e que, portanto, a medida informada pela Fifa não deverá ter efeito prático. O clube esclarece que a pendência relacionada a parte do pagamento por um dos seus atletas decorre da inesperada perda de receitas recente e se trata de uma situação pontual."

Como funciona a punição?

Contratado há um ano do Granada-ESP, Arezo foi emprestado ao Peñarol em julho deste ano, por 300 mil euros. Como o River Plate-URU detém 50% dos direitos econômicos do atleta, os uruguaios acionaram a Fifa para cobrar o pagamento desta fatia pelo Grêmio.

Como não houve pagamento, a Fifa impôs o transfer ban ao Tricolor. A medida não impede o clube gaúcho de contratar novos jogadores, mas sim de registrá-los na CBF. Na prática, isso significa que atletas que assinarem contrato enquanto a punição estiver em vigor até podem ser apresentados e treinar, mas não poderão atuar.

O Grêmio vem enfrentando problemas financeiros por conta de atrasos nos pagamentos previstos pela Alfa, patrocinador master do clube. A expectativa, no entanto, é resolver o problema antes do início da janela de transferências de janeiro.