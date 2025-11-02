Grêmio sofre com falhas individuais e perde para o Corinthians em Itaquera

Mais uma vez, o Grêmio deixou a oportunidade escapar pelos dedos no Brasileirão. Na Arena Corinthians, o Tricolor foi derrotado por 2 a 0 pela equipe paulista na tarde deste domingo (2). Gustavo Henrique e Memphis marcaram os gols da tarde.

O confronto era a chance ideal de bater um adversário direto para entrar na briga por uma das vagas à Libertadores via Brasileirão. Porém, o final de semana terminou com o adversário mais perto do objetivo. Em 11º lugar, com 39 pontos, o único caminho para a América que se desenha para a equipe de Mano Menezes, cada vez fica mais claro, será apenas a Copa Sul-Americana.

A ideia de manutenção da escalação da vitória sobre o Juventude não se confirmou para a partida em São Paulo. Kannemann ficou como opção no banco de reservas, com Wagner Leonardo ao lado de Noriega na linha defensiva. Apesar da dúvida levada até o anúncio da escalação, João Lucas seguiu como lateral pelo lado direito.

O primeiro tempo na casa da equipe paulista foi de um jogo franco, com muito espaço sendo explorado pelas duas equipes. O Corinthians era perigoso quando tinha a bola, mas dava espaço para o Grêmio contra-atacar com a velocidade de Amuzu.

Mais organizado nas suas investidas, o dono da casa chegou primeiro ao gol. Aos 15 minutos, Tiago Volpi fez uma defesa de vinheta de programa esportivo. Garro levantou a bola na medida para Yuri Alberto cabecear. A finalização exigiu uma intervenção de puro reflexo do goleiro gremista para evitar o gol.

Reação que faltou logo na sequência, na cobrança de escanteio. Após levantamento na área gremista, o goleiro demorou a sair e não alcançou a bola. Gustavo Henrique só escorou para abrir o placar em São Paulo.

A busca pelo empate abriu ainda mais a partida. Como era difícil entrar no sistema defensivo com três zagueiros do Corinthians, o Grêmio apostou em chutes de longa distância para tentar igualar o placar.

Marlon, aos 20 minutos, finalizou de fora da área após troca de passes no campo de ataque. Hugo Souza fez a defesa sem dar rebote.

Outra falha de organização defensiva na bola parada quase terminou em um segundo gol do Corinthians. Após Gustavo Henrique cabecear, Arthur evitou que o lance terminasse em vantagem maior do adversário. Amuzu, aos 28, pegou rebote da cobrança de escanteio. O atacante driblou Carrillo e arriscou o chute. Hugo Souza fez grande defesa e evitou o empate gremista.

Depay devolveu o susto. Aos 33, o holandês recebeu na entrada da área do Grêmio e soltou o chute de pé direito. A bola acertou a trave e saiu pela linha de fundo.

O primeiro tempo terminou com reclamação de um pênalti por parte dos jogadores do Corinthians por conta de um toque de mão de Noriega, mas o lance não foi assinalado como falta. Pela repetição da cobrança, Matheuzinho levou cartão amarelo após o apito final da primeira etapa.

Segundo tempo

A conversa com Mano Menezes no vestiário durante o intervalo fez efeito no Grêmio. Mais organizado, o Tricolor passou a ditar o ritmo da partida. O Corinthians se recuou e passou a apostar nos contra-ataques.

A bronca com a arbitragem trocou de lado no início do segundo tempo. Uma entrada de Matheus Bidu em João Lucas irritou os jogadores gremistas. O ala da equipe paulista pisou no tornozelo do lateral, mas levou apenas o cartão amarelo pela dividida.

Arthur puxou contra-ataque e acionou Alysson. O jovem tentou o golaço, mas errou o chute colocado. Após cobrança de escanteio de Marlon, Wagner Leonardo não conseguiu dar direção no cabeceio e perdeu a chance de empatar aos 15 minutos.

Mano tentou deixar o Grêmio mais ofensivo aos 21. Sacou Edenilson e colocou Cristaldo em campo. Pavon substituiu Alysson. Oito minutos depois, Amuzu saiu e Cristian Oliveira foi para o gramado. O fôlego gremista reduziu.

Erro e pênalti

Um erro de Dodi deixou o Corinthians em condições de resolver o jogo. O volante disputou com Memphis, mas tocou com a mão na área e o pênalti foi marcado. O holândeu não deu chances de defesa para Volpi na cobrança, aos 34 minutos.

Cuéllar e André Henrique entraram nos lugares de Dodi e Carlos Vinícius. Nos acréscimos, após cruzamento de Pavon, André Henrique cabeceou e a bola parou no travessão. Mesmo com o rendimento melhor, o Grêmio não conseguiu produzir o suficiente para voltar a Porto Alegre com pontos.

Sem vencer outra vez na Arena Corinthians, o sétimo jogo consecutivo, o sonho de disputar a Libertadores ficou ainda mais distante. Resta a esperança de tentar vencer o Cruzeiro na Arena para recuperar os pontos deixados pelo caminho.

Confira na íntegra a coletiva do técnico Mano Menezes:

Brasileirão — 31ª rodada — 2/11/2025

Corinthians (2)

Hugo Souza; João Pedro, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Maycon (Charles, 42'/2ºT), Carrillo (Ryan, 21'/2ºT), Rodrigo Garro (Dieguinho, 42'/2ºT) e Matheus Bidu (Hugo, 42'/2ºT); Memphis Depay e Yuri Alberto (Gui Negão, 32'/2ºT)

Técnico: Dorival Júnior

Grêmio (0)

Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Cuéllar, 35'/2ºT), Arthur, Alysson (Pavon, 21'/2ºT), Edenilson (Cristaldo, 21'/2ºT) e Amuzu (Cristian Olivera, 29'/2ºT); Carlos Vinícius (André Henrique, 35'/2ºT)

Técnico: Mano Menezes

GOLS: Gustavo Henrique (C) aos 15min do 1º tempo; Memphis Depay (C) aos 34 min do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Carrillo, Matheuzinho, Matheus Bidu (C); Noriega e Cuéllar (G)

ARBITRAGEM: Davi Lacerda (ES), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Douglas Pagung (ES). VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

PÚBLICO: 42.081(41.703 pagantes)

RENDA: R$3.030.958,40

LOCAL: Arena Corinthians, em São Paulo

Próximo jogo

Quarta-feira, 5/11 – 20h

Grêmio x Cruzeiro

Arena do Grêmio – Brasileirão (32ª rodada)