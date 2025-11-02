Grêmio

Pelo Brasileirão
Notícia

Grêmio sofre com falhas individuais e perde para o Corinthians em Itaquera

Com erros de Tiago Volpi e Dodi, Tricolor é derrotado por 2 a 0 e permanece na 11ª posição

Marco Souza

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS