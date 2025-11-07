Grêmio se aproxima do Z-4 e vê chances de Libertadores quase nulas após 32ª rodada; veja projeções

Grêmio tem 39 pontos e caiu para a 15ª colocação. Duda Fortes / Agencia RBS

A derrota para o Cruzeiro, na última quarta-feira (5), fez com que o Grêmio praticamente se despedisse das chances de disputar a Libertadores em 2026. Após o 1 a 0 contra, o Tricolor encerrou a 32ª rodada na 15ª colocação, com 39 pontos — são 11 a menos do que o Fluminense, o último no G-7.

Para além disso, as chances de rebaixamento para a Série B também aumentaram. Por enquanto, porém, nada que gere muita preocupação no torcedor.

Conforme os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), passadas 32 rodadas, o Tricolor passou de 1% para 2,6% de chance de ir para a Segunda Divisão. Seis times têm mais probabilidade de rebaixamento.

Em relação à Libertadores, a possibilidade agora é irrisória: 0,37%. Ao término da 31ª rodada, a chance era de 2,2%. Já quando o assunto é Sul-Americana, o Grêmio mantém boas expectativas. São 61% de probabilidade de estar na competição em 2026.

Libertadores

Cruzeiro - 100%

Flamengo - 100%

Palmeiras - 100%

Mirassol - 99,83%

Bahia - 94,8%

Botafogo - 92%

Fluminense - 77%

São Paulo - 24,2%

Vasco - 5,5%

Corinthians - 3,7%

Atlético-MG - 2,1

Grêmio - 0,37%

Bragantino - 0,34%

Ceará - 0,08%

Inter - 0,015%

*Santos, Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport não têm mais chance de disputar a Libertadores em 2026.

Sul-Americana

Vasco - 88,4%

Corinthians - 88,3%

Atlético-MG - 84,5%

São Paulo - 75,2%

Bragantino - 66,8%

Grêmio - 61%

Ceará - 55,3%

Inter - 28,3%

Fluminense - 23%

Botafogo - 8%

Vitória - 7,7%

Santos - 6,6%

Bahia - 5,2%

Fortaleza - 1,1%

Juventude - 0,36%

Mirassol - 0,17%

*Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras vão disputar a Libertadores; enquanto o Sport não tem mais chances de se classificar à Sul-Americana de 2026.

Rebaixamento

Sport - 99,9%

Juventude - 91%

Fortaleza - 87,3%

Santos - 50,5%

Vitória - 47,8%

Inter - 15,1%

Grêmio - 2,6%

Ceará - 2,6%

Bragantino - 2,4%

Atlético-MG - 0,37%

Corinthians - 0,08%

Vasco - 0,5%

São Paulo - 0,001%