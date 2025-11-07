Grêmio se aproxima do Z-4 e vê chances de Libertadores quase nulas após 32ª rodada; veja projeções

A derrota para o Cruzeiro, na última quarta-feira (5), fez com que o Grêmio praticamente se despedisse das chances de disputar a Libertadores em 2026. Após o 1 a 0 contra, o Tricolor encerrou a 32ª rodada na 15ª colocação, com 39 pontos — são 11 a menos do que o Fluminense, o último no G-7.
Para além disso, as chances de rebaixamento para a Série B também aumentaram. Por enquanto, porém, nada que gere muita preocupação no torcedor.
Conforme os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), passadas 32 rodadas, o Tricolor passou de 1% para 2,6% de chance de ir para a Segunda Divisão. Seis times têm mais probabilidade de rebaixamento.
Em relação à Libertadores, a possibilidade agora é irrisória: 0,37%. Ao término da 31ª rodada, a chance era de 2,2%. Já quando o assunto é Sul-Americana, o Grêmio mantém boas expectativas. São 61% de probabilidade de estar na competição em 2026.
Libertadores
- Cruzeiro - 100%
- Flamengo - 100%
- Palmeiras - 100%
- Mirassol - 99,83%
- Bahia - 94,8%
- Botafogo - 92%
- Fluminense - 77%
- São Paulo - 24,2%
- Vasco - 5,5%
- Corinthians - 3,7%
- Atlético-MG - 2,1
- Grêmio - 0,37%
- Bragantino - 0,34%
- Ceará - 0,08%
- Inter - 0,015%
*Santos, Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport não têm mais chance de disputar a Libertadores em 2026.
Sul-Americana
- Vasco - 88,4%
- Corinthians - 88,3%
- Atlético-MG - 84,5%
- São Paulo - 75,2%
- Bragantino - 66,8%
- Grêmio - 61%
- Ceará - 55,3%
- Inter - 28,3%
- Fluminense - 23%
- Botafogo - 8%
- Vitória - 7,7%
- Santos - 6,6%
- Bahia - 5,2%
- Fortaleza - 1,1%
- Juventude - 0,36%
- Mirassol - 0,17%
*Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras vão disputar a Libertadores; enquanto o Sport não tem mais chances de se classificar à Sul-Americana de 2026.
Rebaixamento
- Sport - 99,9%
- Juventude - 91%
- Fortaleza - 87,3%
- Santos - 50,5%
- Vitória - 47,8%
- Inter - 15,1%
- Grêmio - 2,6%
- Ceará - 2,6%
- Bragantino - 2,4%
- Atlético-MG - 0,37%
- Corinthians - 0,08%
- Vasco - 0,5%
- São Paulo - 0,001%
*Palmeiras, Mirassol, Fluminense, Flamengo, Cruzeiro, Botafogo e Bahia não têm mais chances de rebaixamento à Série B de 2026.