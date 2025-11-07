Grêmio

Brasileirão
Notícia

Grêmio se aproxima do Z-4 e vê chances de Libertadores quase nulas após 32ª rodada; veja projeções

Tricolor perdeu para o Cruzeiro, por 1 a 0, na última quarta-feira

Zero Hora

