Grêmio reúne duas gestões e toma nova decisão sobre patrocinadora máster

Contrato prevê que Alfa pague R$ 50 milhões anuais ao Tricolor Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

O futuro da parceria com a Alfa foi um dos temas da primeira reunião de transição entre as direções atual e futura do Grêmio, nesta segunda (17). O clube tentará um acordo para rescisão amigável com a parceira e buscará um novo patrocinador master para 2026.

Conforme contrato, a Alfa se compromete a pagar R$ 50 milhões anuais ao Tricolor até dezembro de 2027. No entanto, a empresa atrasou as últimas parcelas e não deu uma perspectiva sobre a normalização dos pagamentos.

O Grêmio notificou a empresa por conta dos atrasos e tomou a decisão de negociar uma rescisão. O tema inclusive foi consenso entre a atual direção e a futura gestão, na reunião desta segunda (17).

A multa rescisória do contrato da Alfa é de R$ 20 milhões, mas o Tricolor está disposto a chegar a um acordo com a patrocinadora em relação a este tema, desde que os valores atrasados sejam quitados.

De qualquer forma, a gestão Odorico Roman, que tomará posse em dezembro, já se prepara para buscar um novo patrocinador máster. E está ciente de que, pelo desaquecimento do mercado, dificilmente conseguirá uma marca disposta a pagar valores próximos aos do contrato com a Alfa.