Grêmio procura o Cruzeiro para liberar escalação de Marlon

Marlon custará US$ 3,5 milhões ao Grêmio. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio já projeta a sequência do Brasileirão, mesmo com o confronto deste domingo (2), contra o Corinthians. O Tricolor age nos bastidores para conseguir escalar Marlon contra o Cruzeiro pela rodada seguinte da competição. O atleta, que será adquirido após atingir metas pelo clube, ainda pertence aos mineiros e há uma multa caso entre em campo contra a equipe que mantém contrato.

O contato foi realizado nos últimos dias diretamente com Pedro Lourenço, empresário e proprietário da SAF do Cruzeiro. A argumentação gremista é de que o jogador terá a transferência confirmada após o Brasileirão, pois cumpriu as 25 partidas necessárias para a cláusula de obrigação de compra em US$ 3,5 milhões (aproximadamente R$ 19 milhões na cotação atual) ser acionada.

O pagamento será realizado em 11 parcelas, entre 2026 e 2027. A efetivação da aquisição não é realizada agora em virtude da burocracia, já que um novo vínculo seria necessário no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, e ele poderia ficar indisponível até que o nome fosse para o sistema.

O movimento acontece para o Grêmio se precaver junto ao Cruzeiro da cobrança de uma multa adicional de R$ 1,5 milhão caso enfrente os detentores dos direitos. No primeiro turno, na goleada por 4 a 1, no Mineirão, ele não foi utilizado.

Nos bastidores, pela boa relação entre as direções, além do valor previsto para compra do atleta, acredita-se na liberação de Marlon para a partida.