Grêmio prepara as duas primeiras saídas para 2026

Alex Santana será devolvido ao Coritnthians Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Faltam 10 dias para acabar a temporada de 2025 e, nos bastidores, algumas questões já estão encaminhadas. Dois atletas devem sair do Grêmio no final da temporada pelo baixo aproveitamento, dando o pontapé em liberação visando aliviar a folha salarial para o próximo ano.

O primeiro nome a ser devolvido ao Corinthians é o de Alex Santana. Ele chegou durante o Mundial de Clubes, largou como titular, mas não teve um grande desempenho. No total, são dez jogos, sendo cinco como titular, o último em agosto, no empate, sem gols, com o Ceará.

Desde o final de outubro, trata uma lesão de grau 2-C no músculo solear da perna direita. Ele estará apto em dezembro, mas sem perspectiva de aproveitamento. O Tricolor deverá devolvê-lo ao Corinthians no final deste ano para aliviar os gastos. Segundo a imprensa de São Paulo, o gasto mensal com o atleta supera os R$ 500 mil mensais, além de outros U$S 100 mil pelo empréstimo.

Enzo

O outro a ser liberado, já que não deverá ser adquirido junto ao CSA, rebaixado à Série D do Brasileirão, é Enzo. O jovem, de 23 anos, veio cedido até dezembro para ser terceira opção da lateral esquerda. Ele ficou no banco seis vezes, mas não ganhou nenhum minuto em campo.

Pela punição de Marlon, Enzo deve ser opção a Lucas Esteves nas últimas duas partidas do Brasileirão. Não pode ser descartada a utilização pontual para o garoto ganhar minutos contra Fluminense ou Sport. O ala já recebeu algumas consultas para a próxima temporada de equipes de divisões inferiores do país.