Grêmio pode ter quatro trocas no time titular para enfrentar o Botafogo

A vitória por 2 a 0 sobre o Vasco gerou tranquilidade ao Grêmio na tabela de classificação, com vantagem para a zona de rebaixamento e na briga por vaga na Sul-Americana.

O rendimento também agradou. A escalação, porém, sofrerá alterações para enfrentar o Botafogo, no sábado (22), no Rio de Janeiro. O time pode mudar em quatro peças.

Troca garantida

Serão dois treinos para recuperar e ajustar detalhes na preparação para a partida. O primeiro nesta tarde focado no recondicionamento e trabalhos regenerativos para os titulares. Todos os jogadores serão reavaliados.

Marcos Rocha, de 37 anos, relatou na saída de campo à Rádio Gaúcha ter sentido apenas câimbras. O lateral-direito tratou lesão muscular no último mês.

Uma troca é garantida: a saída de Wagner Leonardo, suspenso por terceiro amarelo, e o ingresso de Kannemann. O parceiro de zaga também deve ser alterado já que Noriega retorna da seleção peruana. Com isso, Gustavo Martins cederá espaço.

Trocas no meio

No meio-campo duas modificações são esperadas. Edenilson volta de suspensão automática e assume a titularidade com Cristaldo indo para o banco. O argentino foi elogiado pelo desempenho contra o Vasco na armação.

Alysson retorna

Uma quarta modificação poderá acontecer na ponta direita. Pavón apareceu de última hora após Alysson sentir-se desconfortável com um quadro de virose. A troca aconteceu momentos antes da partida na Arena. Agora, o jovem tende a reaparecer.

Qualquer tipo de desconforto físico será levado em consideração para evitar lesões. A comissão técnica, analisando o calendário, está ciente sobre qualquer problema muscular, faltando quatro rodadas, cerca de 20 dias para terminar o Brasileirão, tende a ser definitiva como desfalque com volta somente em 2026.