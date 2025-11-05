Grêmio perde para o São Paulo e é eliminado da Copa do Brasil sub-20

O Grêmio está eliminado da Copa do Brasil sub-20. Na tarde desta quarta-feira (5), o Tricolor perdeu para o São Paulo, por 1 a 0, e despediu-se da competição. O gol foi marcado por Djhordney.
Como havia empatado com o time paulista na partida de ida, em 1 a 1, em Eldorado do Sul, a derrota em Cotia selou a eliminação. O Grêmio despediu-se do campeonato nas oitavas de final.
Na fase inicial, o Tricolor havia eliminado o São José nos pênaltis para chegar às oitavas. Após o empate em 0 a 0, levou a melhor nas penalidades, ao triunfar por 5 a 4.
Com a eliminação gremista, não sobram gaúchos na Copa do Brasil sub-20. Inter e Juventude não disputaram o torneio organizado pela CBF.
