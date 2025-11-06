Grêmio

Na Arena
Notícia

Grêmio perde para o Cruzeiro e fica a seis pontos do Z-4 do Brasileirão

Gol dos mineiros foi marcado por Fabrício Bruno ainda no primeiro tempo. Próximo adversário do Tricolor será o Fortaleza no domingo

Marco Souza

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS