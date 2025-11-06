Grêmio perde para o Cruzeiro e fica a seis pontos do Z-4 do Brasileirão

O final de ano do gremista caminha para ser melancólico. A esperança de brigar por algo maior no Brasileirão dissipou após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, na Arena, na noite desta quarta-feira (5). A distância para o Z-4 reduziu de oito para seis até o Santos entrar em campo nesta quinta (6).

A única alegria do torcedor na noite no estádio foi a derrota do Inter para o Vitória. Pouco para quem esperava se manter na caça ao G-7, mas terminou a noite em 13º lugar, ainda com 39 pontos e mais uma atuação insuficiente para ameaçar os melhores times da competição.

Como esperado, o Grêmio começou o time com a mesma base dos últimos dois jogos. A única mudança na equipe que perdeu para o Corinthians no último domingo (2) foi o retorno de Kannemann na defesa. O argentino fez dupla com Noriega. Cuéllar, cotado para iniciar, ficou como opção a Dodi e Arthur no banco de reservas.

A parte inicial do primeiro tempo foi de domínio gremista. Principalmente quando Alysson esteve envolvido. A primeira oportunidade levou apenas 32 segundos. O Tricolor escapou da marcação do Cruzeiro e puxou um contra-ataque pelo lado direito de ataque. Alysson foi acionado, mas o toque para João Lucas cruzar atrapalhou o lateral. Mesmo assim, a bola achou um jogador gremista. Edenilson não conseguiu completar para o gol, de dentro da pequena área.

Depois desses momento inicial de vantagem, principalmente pelas bolas que Alysson recuperava, o Grêmio perdeu forças. E o Cruzeiro passou a chegar com perigo na área de Volpi.

Mas como virou praxe nos jogos do Brasileirão, uma polêmica de arbitragem paralisou a partida por alguns instantes. Os jogadores e a torcida do Grêmio pediram pênalti aos 12 minutos. A bola tocou no braço de Lucas Silva depois de cabeceio de Carlos Vinícius. Alysson ainda concluiu no rebote, mas os jogadores reclamaram muito após o VAR manter a decisão da arbitragem de campo e não recomendar a marcação da penalidade.

Arroyo, aos 21, perdeu a chance na área do Grêmio após aproveitar a falta de sincronia dos movimentos entre Kannemann e Marlon. Volpi evitou outro lance de perigo do time mineiro logo na sequência. O Grêmio errou a saída para o ataque. Christian recebeu na entrada da área e chutou cruzado. O goleiro gremista salvou o time.

Uma comemoração foi ouvida aos 28 minutos da partida na Arena, mas sem o envolvimento de um time azul. Mesmo assim, o torcedor celebrou nas arquibancadas do estádio. Mas por algo que aconteceu em Salvador. O gol do Vitória sobre o Inter garantiu a empolgação dos torcedores na Arena.

Mas a festa dos gremistas não persistiu por muito mais tempo. Explorada contra o Corinthians, a bola aérea defensiva do Tricolor foi problema novamente. No final do primeiro tempo, o Cruzeiro abriu o placar. William cruzou e Fabrício Bruno atropelou os marcadores gremistas. O cabeceio do zagueiro não deu chances de defesa a Volpi, aos 42 minutos.

Nos acréscimos, o Grêmio perdeu uma chance incrível de empatar. Amuzu cruzou, Alysson escorou e João Lucas chutou de primeira. Edenilson se atirou para cabecear, mas o meia errou o alvo na finalização.

Segundo tempo

Sem trocas no retorno do time após o intervalo, o Grêmio seguiu no mesmo ritmo do primeiro tempo. A bola chegava até o campo de ataque, mas algum erro nas proximidades da área do Cruzeiro impedia a construção de lances mais perigosos. Posicionado mais próximo ao próximo gol, o time mineiro passou a explorar mais uma estratégia de valorizar o contra-ataque.

Outra falha de comunicação defensiva quase custou caro para o Grêmio. Após cobrança de escanteio, Kannemann e Tiago Volpi não definiram quem iria interceptar um lançamento. Kaio Jorge aproveitou, arrancou do meio do campo e chutou de dentro da área. A bola passou ao lado do gol, aos 16 minutos.

No minuto seguinte, Mano resolveu mexer. André Henrique e Pavon entraram. Dodi e João Lucas saíram do time. O argentino virou o lateral pela direita. Arthur e Edenilson formaram a dupla de meio-campo e o time tinha um parceiro junto a Carlos Vinícius para atacar a defesa do Cruzeiro.

Mano recorreu novamente ao banco. Cristaldo e Kike foram os escolhidos pelo técnico para os lugares de Amuzu e Alysson. Em outra cobrança de escanteio, o Cruzeiro quase ampliou. Volpi defendeu o cabeceio de Christian.

Uma cobrança de falta aos 40 minutos chegou a arrancar alguns gritos de gol. Marlon chutou rasteiro, a bola quase enganou Cássio, mas o goleiro do Cruzeiro mostrou reflexos e a segurou antes de cruzar a linha. Monsalve entrou na vaga de Edenilson aos 42 minutos. Mas não sobrou tempo para o colombiano ajudar o time.

Resta agora um último compromisso antes da data Fifa para tentar colocar o time ainda em condições de brigar nos últimos cinco jogos até o fim do Brasileião. Mas para isso, será preciso que Mano Menezes encontre soluções para ajustar uma equipe que não somou nenhum ponto na sequência decisiva contra Bahia, Corinthians e Cruzeiro.

Arthur, nos acréscimos, teve a bola para empatar. Mas Cássio defendeu o chute do volante.

Confira a entrevista coletiva de Mano Menezes

Brasileirão — 32ª rodada — 5/11/2025

Grêmio (0)

Tiago Volpi; João Lucas (Pavon 17'/2ºT), Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi (André Henrique, 17'/2ºT), Arthur, Alysson (Cristian Olivera, 30'/2ºT), Edenilson (Monsalve, 42'/2ºT) e Amuzu (Cristaldo, 30'/2ºT); Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes

Cruzeiro (1)

Cássio; William, Fabricio Bruno, Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Eduardo, 42'/2ºT), Christian, Matheus Pereira (Walace, 42'/2ºT) e Keny Arroyo (Sinisterra, 28'/2ºT); Kaio Jorge (Gabigol, 33'/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim

GOLS: Fabrício Bruno (C) aos 42 min do 1º tempo;

CARTÕES AMARELOS: Mano Menezes, Kannemann, Pavon (G); Lucas Silva, Villalba, Arroyo (C)

ARBITRAGEM: Lucas Paulo Torezin (PR), auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Brigida Cirilo Ferreira (AL). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

PÚBLICO: 20.050 (19.841 pagantes)

RENDA: R$ 1.059.890,00

LOCAL: Arena

Próximo jogo

Domingo, 9/11 — 20h30min

Fortaleza x Grêmio

Arena Castelão — Brasileirão (33ª rodada)