Grêmio oficializa New Balance como nova fornecedora de material esportivo a partir de 2026

Assinatura do contrato foi feita pelo presidente Alberto Guerra, com presença de Odorico Roman. Rodrigo Fatturi / Grêmio

O Grêmio oficializou, nesta quinta-feira (27), a New Balance como a nova fornecedora de material esportivo a partir de 2026. A assinatura do contrato foi realizada no gabinete presidencial da Arena, com parceria firmada por cinco anos.

O vínculo engloba a produção de uniformes para as equipes masculina e feminina nos times principal e para todas as categorias de base. A informação já havia sido confirmada por Zero Hora.

A nova camisa do clube, desenvolvida pela New Balance, será revelada em breve. A data de estreia em partidas oficiais também será conhecida no futuro.

Estiveram presentes na assinatura do contrato o atual presidente do clube, Alberto Guerra, o presidente eleito, Odorico Roman, o representante da New Balance, Leandro Moraes, e outros integrantes da diretoria do clube e da marca. O atual presidente comemorou a parceria:

— Uma marca tão forte como a New Balance, atendendo aos anseios dos nossos torcedores em busca de uma nova fornecedora. Agora temos esta marca de nível mundial, que vai nos permitir o lançamento de novos produtos de altíssima qualidade — declarou.

A marca

A norte-americana New Balance tem sede em Boston e foi fundada em 1906. No Brasil, já vestiu clubes como São Paulo e Bragantino. Ao redor do mundo, veste clubes na Europa, Ásia e América, além de seleções nacionais.

