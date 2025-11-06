Grêmio lamenta erros contra o Cruzeiro e volta a se preocupar com a parte de baixo da tabela

Edenilson após chance perdida pelo Tricolor. Renan Mattos / Agencia RBS

A cena do final do jogo na Arena resumiu o que foi a derrota para o Cruzeiro na noite de quarta-feira (5). Atirados no gramado, após uma partida em que não faltou entrega do time, os jogadores ouviram as vaias vindas das arquibancadas. O torcedor reclamou muito dos erros que impediram um resultado melhor contra um time mais qualificado, mais pronto e que estará na Libertadores de 2026.

No primeiro jogo da Arena sob a gestão do clube, apenas 20 mil torcedores acompanharam do estádio a partida. A equipe foi organizada, competiu e tentou de diferentes formas ganhar a partida. Só que esbarrou na falta de qualidade contra um adversário melhor.

— Não sou de reclamar, mas você contou quantos jogadores temos fora? E mesmo assim fizemos um jogo de iniciativa, com mais posse e oportunidades. Futebol é assim. Já contam com um time mais estável, um entrosamento que temos dificuldade de ter. Mas fizemos esse enfrentamento. Hoje foi no detalhe. O teto a gente abre ou empurra mais pra cima no jogo seguinte. A equipe dá indícios de que podemos melhorar — disse Mano Menezes, em sua entrevista coletiva.

A postura otimista foi repetida por uma das referência dos vestiário. Kannemann entende que o Grêmio merecia o empate, mas que agora o momento exige que o time siga competindo para somar os pontos necessários a um fim do Brasileirão seguro.

— Eles tiveram uma ou duas situações. Foi um jogo parelho. Merecíamos o empate. Vamos focar nas coisas positivas e seguir lutando até o final. Temos que focar no positivo e seguir — afirmou.

Mano explicou sua visão sobre o momento do time. Mesmo que enxergue coisas positivas, o técnico ainda entende que será preciso encontrar evolução dentro do modelo atual.

— A equipe apresentou melhoras, corremos riscos. Tivemos dois atacantes ao final do jogo. Não acredito em ficar mudando sistemas táticos em todo jogo. Você tira a tranquilidade, ninguém rende. Não farei. As alterações serão de mudanças de características, mantendo a estrutura — opinou.

De olho no retrovisor

Agora que o Z-4 voltou a crescer no retrovisor gremista, o treinador repetiu o alerta de que é preciso manter o foco em somar pontos. Mesmo que a Libertadores esteja mais distante, Mano reforçou sua análise.

— Adverti que a gente tinha que cuidar. Que passamos por uma situação como essa. Não dava para ficar olhando para cima, que esqueceríamos a parte de baixo. Não dá para deixar de pontuar em rodadas seguidas. Será um jogo muito difícil em Fortaleza. Ganhou do Flamengo, dominou o Cruzeiro, mesmo que tenha perdido. Mais um adversário em um lugar sempre difícil de jogar — comentou.

É certo que o Grêmio fará mudanças para a partida. Cuéllar deve ser titular. Alysson e Amuzu dependem da reavaliação física. E o time será treinado interinamente por Sidnei Lobo, por conta da suspensão de Mano Menezes pelo terceiro cartão amarelo recebido contra o Cruzeiro.