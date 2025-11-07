Grêmio faz três diagnósticos sobre causas da escassez de gols

Mano tenta resolver problemas ofensivos do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Aumentar a produção ofensiva do Grêmio é uma das prioridades do técnico Mano Menezes. Diante da escassez de gols da equipe, o treinador fez três diagnósticos: precipitação na hora de concluir jogadas, dificuldade para penetrar em defesas fechadas e excesso de erros nos cruzamentos.

Nos últimos seis jogos, o Tricolor balançou as redes apenas nas vitórias contra Juventude e São Paulo. Nos demais — as derrotas para Bragantino, Bahia, Corinthians e Cruzeiro, a equipe gremista não conseguiu abrir o marcador. Confira as três principais avaliações feitas por Mano Menezes sobre a falta de gols do Grêmio.

1) Precipitação na hora de concluir

Esta análise foi feita logo após a derrota por 1 a 0 o Cruzeiro, nesta quarta (5). Segundo Mano, os jogadores estão com muita pressa para concluir as jogadas. O treinador quer que a equipe troque mais passes antes de finalizar ou cruzar.

— Achei que a gente se precipitou um pouco, correu demais com a bola e quis acabar logo a jogada. Nem sempre tem que acabar a jogada. Se o adversário está bem posicionado, temos que rodar a bola mais um pouco, trabalhar um pouquinho do outro lado e encontrar um espaço melhor. Tem hora que a defesa está toda fechada, bem posicionada. Não adianta cruzar na área, tem que rodar de novo. Essa é a maturidade que a gente trabalha. Equipes maduras sabem se comportar bem com esses momentos do jogo — avaliou.

2) Dificuldades contra defesas fechadas

Para o treinador, o Grêmio é um time de transição, ou seja, é mais efetivo ofensivamente no contra-ataque, quando o adversário está com a defesa desprotegida. Por outro lado, quando o oponente está com a defesa fechada, o Tricolor se atrapalha.

— A gente tem que encontrar outras soluções. O que, para mim, fica bastante claro nas análises que faço desde que estou aqui é que, com menos espaços, temos mais dificuldade. Por isso a escolha ainda é por um time de mais transição. Obviamente, isso tem a ver com aquilo que tenho à disposição e com as características dos jogadores que tenho — completou.

3) Erros nos cruzamentos

Cruzar bolas para a área pode ser uma boa maneira de furar defesas fechadas. Porém, segundo Mano, o time vem cometendo erros neste fundamento.

— Achei que, de novo hoje (quarta, contra o Cruzeiro), no acabamento de bolas cruzadas, tivemos um desempenho abaixo — finalizou.

Curiosamente, apesar de estar marcando poucos gols, o Grêmio está finalizando bastante — embora nem sempre acertando no alvo.