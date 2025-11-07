Grêmio faz três diagnósticos sobre causas da escassez de gols

Aumentar a produção ofensiva do Grêmio é uma das prioridades do técnico Mano Menezes. Diante da escassez de gols da equipe, o treinador fez três diagnósticos: precipitação na hora de concluir jogadas, dificuldade para penetrar em defesas fechadas e excesso de erros nos cruzamentos.
Nos últimos seis jogos, o Tricolor balançou as redes apenas nas vitórias contra Juventude e São Paulo. Nos demais — as derrotas para Bragantino, Bahia, Corinthians e Cruzeiro, a equipe gremista não conseguiu abrir o marcador. Confira as três principais avaliações feitas por Mano Menezes sobre a falta de gols do Grêmio.
1) Precipitação na hora de concluir
Esta análise foi feita logo após a derrota por 1 a 0 o Cruzeiro, nesta quarta (5). Segundo Mano, os jogadores estão com muita pressa para concluir as jogadas. O treinador quer que a equipe troque mais passes antes de finalizar ou cruzar.
— Achei que a gente se precipitou um pouco, correu demais com a bola e quis acabar logo a jogada. Nem sempre tem que acabar a jogada. Se o adversário está bem posicionado, temos que rodar a bola mais um pouco, trabalhar um pouquinho do outro lado e encontrar um espaço melhor. Tem hora que a defesa está toda fechada, bem posicionada. Não adianta cruzar na área, tem que rodar de novo. Essa é a maturidade que a gente trabalha. Equipes maduras sabem se comportar bem com esses momentos do jogo — avaliou.
2) Dificuldades contra defesas fechadas
Para o treinador, o Grêmio é um time de transição, ou seja, é mais efetivo ofensivamente no contra-ataque, quando o adversário está com a defesa desprotegida. Por outro lado, quando o oponente está com a defesa fechada, o Tricolor se atrapalha.
— A gente tem que encontrar outras soluções. O que, para mim, fica bastante claro nas análises que faço desde que estou aqui é que, com menos espaços, temos mais dificuldade. Por isso a escolha ainda é por um time de mais transição. Obviamente, isso tem a ver com aquilo que tenho à disposição e com as características dos jogadores que tenho — completou.
3) Erros nos cruzamentos
Cruzar bolas para a área pode ser uma boa maneira de furar defesas fechadas. Porém, segundo Mano, o time vem cometendo erros neste fundamento.
— Achei que, de novo hoje (quarta, contra o Cruzeiro), no acabamento de bolas cruzadas, tivemos um desempenho abaixo — finalizou.
Curiosamente, apesar de estar marcando poucos gols, o Grêmio está finalizando bastante — embora nem sempre acertando no alvo.
Conforme dados do site Sofascore, o Grêmio tem uma média de 11 conclusões a gol por jogo em todo o Brasileirão, mas, pelo menos nos últimos cinco jogos, vem arrematando mais do que isso. Nas derrotas para Cruzeiro e Corinthians, por exemplo, o Tricolor finalizou 17 e 14 vezes, respectivamente. No entanto, sem balançar as redes.