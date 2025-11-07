Grêmio entra na reta final de preparação para o jogo contra o Fortaleza; veja provável escalação

Monsalve pode ganhar uma chance no time titular. Lucas Uebel / Gremio

No final da manhã desta sexta-feira (7), o técnico Mano Menezes comandou o penúltimo treinamento do Grêmio antes da partida de domingo (9), contra o Fortaleza, no Castelão. O treinador deve confirmar mudanças na equipe por questões físicas.

A definição da escalação ocorrerá na manhã deste sábado (8), antes da viagem para o Ceará. Existe a possibilidade de preservações pontuais no time titular. Amuzu e Dodi, por exemplo, podem ser poupados. Os principais candidatos a assumir vagas na equipe são Monsalve, que pode atuar pelo lado esquerdo do ataque, e Cuellar, como volante.

Alysson é outro que pode ganhar descanso na partida contra o Fortaleza. Caso o camisa 47 não seja titular, Aravena surge como opção para compor o setor ofensivo. O sistema defensivo deve ser o mesmo da derrota para o Cruzeiro.

Os atacantes Cristian Olivera, com lesão no tornozelo, e Pavon, suspenso, são desfalques confirmados para a partida. O técnico Mano Menezes, também suspenso, será substituído pelo auxiliar Sidnei Lobo.

Uma possível escalação do Grêmio tem: Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar e Arthur; Edenilson, Alysson (Aravena), Monsalve e Carlos Vinícius.