Grêmio elege novo presidente neste sábado; relembre os últimos 10 dirigentes que comandaram o clube

Última passagem de Fábio Koff no comando do Tricolor foi no biênio 2013-2014. Bruno Alencastro / Agencia RBS

Os torcedores gremistas vão às urnas neste sábado (8) para eleger o novo presidente do Grêmio. O dirigente assumirá o comando do clube pelos próximos três anos. Paulo Caleffi e Odorico Roman concorrem ao pleito.

Sem candidatos da situação, a gestão Alberto Guerra se encerra ao final de 2025, depois de três anos. O presidente termina o mandato com o bicampeonato Gaúcho (2023 e 2024) e o fim da invencibilidade no Estadual depois de sete anos.

O presidente mais longevo do Grêmio neste século é Romildo Bolzan Júnior, que comandou o clube por três mandatos, entre 2015 e 2022. Antes dele, dirigentes entraram e saíram tentando tirar o clube da fila de anos sem títulos, incluindo passagens dos históricos Paulo Odone e Fábio Koff.

Últimos presidentes do Grêmio

Rafael Bandeira dos Santos - 1991 e 1992

Rafael Bandeira dos Santos começou a carreira no Grêmio em 1976, no departamento jurídico do clube. Foi vice-presidente em 1979, na gestão de Hélio Dourado. Seu mandato como presidente foi marcado pelo primeiro rebaixamento do clube, em 1991.

Fábio Koff - 1993 até 1996

Felipão e Fábio Koff. José Doval / Agencia RBS

A segunda passagem de Fábio Koff na presidência do Grêmio foi tão vitoriosa quanto a primeira. Nos dois mandatos em que comandou o clube nos anos 1990, entre 1993 e 1996, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil (1994), campeão da Libertadores (1995), campeão da Recopa Sul-Americana (1996) e campeão Brasileiro (1996). Também conquistou três Gauchões: 1993, 1995 e 1996.

Cacalo - 1997 e 1998

Cacalo. Sílvio Ávila / Agencia RBS

Vice-presidente na gestão de Koff, Cacalo assumiu a presidência do Grêmio no biênio seguinte. Dando continuidade à era vitoriosa do clube, em 1997 houve a conquista do tricampeonato da Copa do Brasil. Cacalo está eternizado na Calçada da Fama gremista e foi escolhido Patrono do clube.

José Alberto Machado Guerreiro - 1999 até 2002

José Alberto Machado Guerreiro (E) e Rafael Bandeira dos Santos (D). Valdir Friolin / Agencia RBS

José Alberto Machado Guerreiro teve dois mandatos. Sua gestão foi marcada por polêmicas como a parceria com a antiga empresa de marketing esportivo ISL, que quase levou o clube à falência, e a saída de Ronaldinho Gaúcho ao PSG. De saldo positivo, o Grêmio conquistou o tetra da Copa do Brasil, em 2001, e dois Campeonatos Gaúchos (1999 e 2001). Ainda houve a inauguração do CT Hélio Dourado, em 2000.

Flávio Obino - 2003 e 2004

A segunda passagem de Flávio Obino pela presidência do Grêmio foi pior do que a primeira. Em 2003, o Tricolor foi o último colocado no Gauchão e, em 2004, foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Paulo Odone - 2005 até 2008

Em 2005, Paulo Odone voltou para mais dois mandatos no comando do Grêmio. O Tricolor foi campeão da Série B e conquistou o acesso, com direito à histórica Batalha dos Aflitos contra o Náutico. Neste período foi idealizada a Arena e oficializada a parceria com a OAS para construção do estádio.

Duda Kroeff - 2009 e 2010

Duda Kroeff teve um mandato no comando do Grêmio. Foi campeão Gaúcho em 2010 e deu início às obras da Arena no mesmo ano.

Paulo Odone - 2011 e 2012

Paulo Odone. Fabio Schaffner / Divulgação

Paulo Odone voltou para sua terceira passagem pelo Grêmio no biênio 2011-2012. O marco do mandato foi a inauguração da Arena, em dezembro de 2012.

Fábio Koff - 2013 e 2014

A terceira e última passagem do histórico presidente Fábio Koff pelo Grêmio foi a mais apagada. Sem conquista de títulos no período, o marco do mandato foi a inauguração do CT Luiz Carvalho, em 2014.

Romildo Bolzan Junior - 2015 até 2022

Nos oito anos em que foi presidente, Romildo Bolzan Junior levou o Grêmio do céu ao inferno. Em 2016, ainda no seu primeiro mandato, o time saiu da fila e conquistou o pentacampeonato da Copa do Brasil.

Na primeira eleição com a mudança no estatuto que instituiu o triênio, Romildo se reelegeu 85% dos votos para mais três anos no cargo. No segundo mandato, colocou na prateleira o título de tricampeão da Libertadores e bicampeão da Recopa Sul-Americana

Romildo Bolzan Júnior e Renato Portaluppi. Lucas Uebel / Grêmio

O estatuto do clube permitia que os presidentes fossem reeleitos apenas uma vez, mas Romildo botou o novo regulamento debaixo do braço e se elegeu para o terceiro mandato — o segundo trienal.

No seu último período como presidente, o Grêmio foi rebaixado para a Série B pela terceira vez em sua história, em 2021. O clube jogou a Segunda Divisão em 2022 e conseguiu o acesso de volta à elite do futebol no final do ano. Na Era Romildo Bolzan Júnior, o Grêmio também conquistou o pentacampeonato Gaúcho: 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.