Grêmio

E agora?
Notícia

Grêmio e STJD divergem sobre cumprimento de pena de Kannemann

Zagueiro pegou um jogo de suspensão por falas polêmicas contra o Bragantino; clube entende que argentino cumpriu na suspensão automática

Lucas Katsurayama

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS