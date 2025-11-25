Grêmio e STJD divergem sobre cumprimento de pena de Kannemann

Kannemann foi expulso na partida contra o Bragantino, em 4 de outubro. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O cumprimento da punição de Kannemann, decretada na manhã desta terça-feira (25), gera divergência entre Grêmio e Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Para o clube, a suspensão de uma partida já foi executada, enquanto o tribunal entende que é uma nova pena. Quem decide é a Diretoria de Competições da CBF.

O zagueiro foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código", pelas declarações contra a arbitragem de Bragantino 1x0 Grêmio, em 4 de outubro. A determinação foi por um jogo de suspensão.

Antes, no mesmo jogo, o argentino foi expulso por agredir o adversário. Por isso, ele cumpriu suspensão automática na partida seguinte.

O que entende o STJD

Para o tribunal, o jogador precisa cumprir mais uma partida, já que a definição de agora é pelas declarações, e não pela expulsão em campo.

O que entende o Grêmio

Para o clube, a procuradoria poderia ter denunciado a expulsão em campo, mas optou por colocar apenas as declarações no processo. Um exemplo citado pelo departamento jurídico: caso a denúncia fosse pelos dois motivos e Kannemann fosse punido com uma partida, ela já teria sido cumprida no jogo seguinte. Por isso, para o departamento jurídico, a punição já foi cumprida.

E agora?

O STJD aplica a pena, mas quem contabiliza é a Diretoria de Competições da CBF. Procurado pela reportagem na tarde desta terça, o departamento não havia estudado o caso ainda e optou por não comentar.

A punição vale a partir do dia seguinte ao julgamento. Portanto, Kannemann está liberado para jogar contra o Palmeiras. Caso o entendimento seja de que ele tem mais um jogo para cumprir, ele desfalca o Grêmio contra o Fluminense.

No mesmo julgamento, Marlon recebeu a pena de duas partidas de suspensão e Guto Peixoto, diretor de futebol, de 15 dias. O Tricolor promete recorrer.