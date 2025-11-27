Grêmio e Pelaipe intensificam conversas sobre 2026

Paulo Pelaipe (E) com Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. Gustavo Aleixo / Cruzeiro,Divulgação

Acertado com o Grêmio para ser o executivo de futebol da gestão Odorico Roman, Paulo Pelaipe intensificou conversas com a futura direção sobre o planejamento para 2026. O profissional deverá se liberar do Cruzeiro nas próximas semanas.

O retorno do histórico dirigente político gremista foi selado logo após a eleição de Roman, em 8 de novembro. Desde a primeira metade do mês, a chapa vencedora trata o assunto como acertado, com as diretrizes técnicas e questões salariais resolvidas.

Leia Mais Eduardo Gabardo: a primeira contratação do Grêmio para 2026

No momento, as conversas entre Pelaipe e a futura direção giram em torno do planejamento para o próximo ano, com as finanças e a permanência de Mano Menezes ou a escolha de um novo treinador na pauta. Enquanto não sair do Cruzeiro, contudo, ele não tomará a dianteira das conversas.

Assim, caberá ao presidente eleito e ao vice-eleito, Antonio Dutra Junior, que acumulará a função de vice de futebol, conduziram as investidas.

Leia Mais Os caminhos para o Grêmio ainda sonhar com vaga à Libertadores

Situação no Cruzeiro

Mesmo bem quisto em Belo Horizonte, Pelaipe não enfrentará resistência para sair do Cruzeiro, com quem tem contrato até 2026, em virtude da boa relação dele e do Tricolor com Pedro Lourenço, dono da SAF.

Os mineiros, contudo, consideram essencial a presença de Pelaipe na conclusão da temporada e podem travar a saída dele até a definição da Copa do Brasil. O clube está na semifinal da competição, contra o Corinthians, e mira o título do torneio, que acabará em 21 de dezembro. Do outro lado da chave, estão os cariocas Vasco e Fluminense.

Assim, ainda não há uma definição sobre a data da chegada do profissional a Porto Alegre.