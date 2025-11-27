Grêmio e Pelaipe intensificam conversas sobre 2026

Acertado com o Grêmio para ser o executivo de futebol da gestão Odorico Roman, Paulo Pelaipe intensificou conversas com a futura direção sobre o planejamento para 2026. O profissional deverá se liberar do Cruzeiro nas próximas semanas.
O retorno do histórico dirigente político gremista foi selado logo após a eleição de Roman, em 8 de novembro. Desde a primeira metade do mês, a chapa vencedora trata o assunto como acertado, com as diretrizes técnicas e questões salariais resolvidas.
No momento, as conversas entre Pelaipe e a futura direção giram em torno do planejamento para o próximo ano, com as finanças e a permanência de Mano Menezes ou a escolha de um novo treinador na pauta. Enquanto não sair do Cruzeiro, contudo, ele não tomará a dianteira das conversas.
Assim, caberá ao presidente eleito e ao vice-eleito, Antonio Dutra Junior, que acumulará a função de vice de futebol, conduziram as investidas.
Situação no Cruzeiro
Mesmo bem quisto em Belo Horizonte, Pelaipe não enfrentará resistência para sair do Cruzeiro, com quem tem contrato até 2026, em virtude da boa relação dele e do Tricolor com Pedro Lourenço, dono da SAF.
Os mineiros, contudo, consideram essencial a presença de Pelaipe na conclusão da temporada e podem travar a saída dele até a definição da Copa do Brasil. O clube está na semifinal da competição, contra o Corinthians, e mira o título do torneio, que acabará em 21 de dezembro. Do outro lado da chave, estão os cariocas Vasco e Fluminense.
Assim, ainda não há uma definição sobre a data da chegada do profissional a Porto Alegre.
