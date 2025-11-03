Grêmio é o time com mais pênaltis contra no Brasileirão; veja a análise dos lances 

Lance no Gre-Nal 448 resultou em pênalti contra o Grêmio. André Ávila / Agencia RBS

Dos 20 clubes que disputam o Brasileirão 2025, o Grêmio é o que mais tem pênaltis contra na competição. Em 31 rodadas, foram 10 marcados e oito deles resultaram em gols dos adversários.

O mais recente foi contra o Corinthians, no domingo (2), em São Paulo. De acordo com análise de Saimon Bianchini, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, foi um "pênalti bisonho cometido por Dodi". Em contrapartida, o Tricolor também é o segundo time com mais penalidades marcadas a favor, com 100% de aproveitamento.

Este lance se junta a outros seis que foram marcados corretamente, segundo avaliação dos comentaristas de arbitragem da Rádio Gaúcha.

Os pênaltis bem marcados

Na segunda rodada do Brasileirão, contra o Ceará, o Tricolor teve o primeiro pênalti contra. Para Diori Vasconcelos, a penalidade foi bem marcada. Galeano entrou na área pelo lado direito e cruzou. Contudo, a bola bateu no braço direito de Lucas Esteves, que estava aberto.

Em jogo da quarta rodada, contra o Mirassol, o Grêmio foi goleado por 4 a 1. A goleada sofrida resultou na demissão de Gustavo Quinteros. Um dos gols do clube paulista foi de pênalti, bem marcado pelo árbitro, de acordo com a equipe de transmissão da Rádio Gaúcha.

Na rodada seguinte, no Gre-Nal, o Inter teve um pênalti bem marcado a seu favor. "Após cabeceio de Rogel, João Pedro bloqueia a bola com o braço dentro da área. A infração foi clara, e a arbitragem acertou ao assinalar a penalidade", analisou Vasconcelos.

Pela 18ª rodada, o Grêmio perdeu para o Fluminense por 1 a 0. O gol dos cariocas não foi de pênalti, mas a equipe teve um marcado a seu favor. Vasconcelos avaliou como penalidade clara o lance que teve um pontapé de Dodi no adversário. Everaldo, no entanto, não converteu.

Três pênaltis no mesmo jogo

No Gre-Nal 448, válido pelo segundo turno do Brasileirão, o Grêmio teve três pênaltis contra. Na avaliação do comentarista de arbitragem, dois deles foram bem assinalados.

No segundo lance, Vasconcelos concordou com a marcação de toque de Noriega com a mão na bola. No terceiro, para o comentarista, foi o lance mais claro de infração. Porém, Alan Patrick errou e o Tricolor venceu o clássico por 3 a 2.

Pênaltis mal marcados

No Gre-Nal houve um pênalti mal marcado pela equipe de arbitragem. Segundo Vasconcelos, o carrinho de Noriega em Bernabei não foi faltoso e a penalidade não deveria ter sido marcada.

Pela 9ª rodada do Brasileirão, contra o São Paulo, um lance polêmico determinou a vitória do clube paulista. A arbitragem marcou um pênalti de Camilo em cima de Luciano. Para Vasconcelos, o lance teve dois erros.

Primeiro, ele não considerou falta e não marcaria o pênalti. Além disso, existiu uma falta em cima de Jemerson na origem da jogada.

Por fim, na 27ª rodada, o pênalti marcado que é considerado um erro grave de avaliação do VAR. Na derrota de 1 a 0 para o Bragantino, o clube de Bragança teve uma penalidade nos acréscimos da partida.

Para Vasconcelos, "o pênalti marcado a favor do time paulista foi vergonhoso". Na finalização, a bola desvia no braço de Marlon, que estava praticamente colado ao corpo. O árbitro não marcou infração, apenas escanteio.

Contudo, o VAR interpretou o lance de maneira diferente e orientou a revisão por vídeo, que mudou a marcação de campo.