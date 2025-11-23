Grêmio é derrotado pelo Botafogo e corre o risco de cair três posições

O Botafogo adotou uma temática de arcade para promover a partida contra o Grêmio neste sábado (22). Se um jogo de fliperama tivesse sido disputado no Engenhão, teria sido no modo fácil para os cariocas, ao menos no primeiro tempo. Com uma escalação remexida, o time gremista não ofereceu resistência na etapa inicial, reagiu nos 45 minutos finais, levando o confronto ao nível hard mas não evitou a derrota por 3 a 2, na abertura da 35ª rodada do Brasileirão.

Quem esperava que o Grêmio desse continuação ao bom desempenho contra o Vasco se frustrou. Mano Menezes promoveu uma cirurgia plástica no time, sem um resultado satisfatório. Foram seis trocas na equipe. Noriega e Edenilson voltaram de suspensão. Cuéllar, Alysson, Lucas Esteves (como meia) e André Henrique entraram no lugar dos poupados Arthur, Pavon, Cristaldo e Carlos Vinícius.

Inegável que a intervenção resultou em uma nova cara. A nova versão tinha um time recuado e sem força ofensiva. O Grêmio terminou o primeiro tempo com três finalizações, todas nos minutos finais do primeiro tempo. Apenas uma, de André Henrique, parou nas mãos do goleiro Léo Linck. As outras escorreram pela linha de fundo. Apesar da postura defensiva, espaços foram oferecidos ao Botafogo.

Quem cansou de esperar uma oportunidade na Arena foi o lateral Cuiabano. Desde que deixou o clube gaúcho, marcou três vezes contra o Tricolor. A mais recente delas aos 14 minutos de jogo.

A equipe de Mano tinha cinco jogadores no campo de ataque sem pressionar a bola. Ela chegou até Savarino, que acertou a trave. No rebote, Volpi espalmou o chute de Artur. Nova sobra bateu em Noriega antes de Cuiabano, colocar a bola na rede.

Quatro minutos depois, Arthur ampliou. Ele fintou Gustavo Martins antes de vencer Volpi, aos 18 minutos. Savarino teve nova oportunidade aos 31. Desta vez, finalizou para fora.

Segundo tempo

Quando a operação dá errado, é preciso nova intervenção. Ela veio no intervalo. Pavon e Cristaldo entraram no intervalo nas vagas de Alysson e Lucas Esteves. A harmonização do time acarretou em resultado imediato. Logo aos 3 minutos, o Grêmio descontou.

Pavon alçou da direita e André Henrique concluiu para o gol na segunda trave. A equipe gaúcha estava de volta ao jogo.

A partida se abriu. Os dois times foram ao ataque e criaram oportunidades. A segunda chance gremista foi um chute de Cuéllar. Léo Linck espalmou o arremate de longa distância. Em seguida, pênalti contra o Grêmio. A infração foi revertida após revisão do VAR.

Emoção no final

Apesar do maior poder ofensivo gaúcho, os cariocas sempre estiveram mais próximos de ampliar. Arthur Cabral quase anotou o terceiro em cabeçada. A bola passou perto.

Em outra bola aérea, aos 37, o terceiro gol se concretizou. Após cobrança de escanteio, o Botafogo venceu uma, duas vezes pelo alto, quando Marçal cabeceou para fazer 3 a 1. Aos 45, Pavon achou Carlos Vinicius na pequena área: 3 a 2.

O centroavante teve mais uma chance, no último lance da partida, mas finalizou para fora.

Próxima rodada

Com o resultado, o Grêmio estaciona nos 43 pontos — não consegue duas vitórias seguidas desde junho. No restante da rodada, pode perder até três posições. Na terça-feira (25), o adversário será o Palmeiras, na Arena. A campanha terminará diante de Fluminense e Sport.

Confira a tabela do Brasileirão:

Brasileirão - 35ª rodada - 22/11/2025

Botafogo (3)

Leo Linck; Vitinho, Barboza, David Ricardo e Cuiabano; Danilo (Newton, 27’/2ºT), Marlon Freitas, Arthur (Marçal, 32’/2ºT), Savarino (Montero, 32’/2ºT) e Joaquín Correa (Barrea, 9’/2ºT); Kadir (Arthur Cabral, 9’/2ºT)

Técnico: Davide Ancelotti

Grêmio (2)

Volpi; Marcos Rocha, Noriega (Viery, 26’/2ºT), Gustavo Martins e Marlon; Cuéllar e Dodi; Edenilson (Aravena, 21’/2ºT), Alysson (Pavon, INT), Lucas Esteves (Cristaldo, INT) e André Henrique (Carlos Vinícius, 26’/2ºT).

Técnico: Mano Menezes

GOLS: Cuiabano (B), aos 14, e Arthur (B), aos 18min do 1º tempo; André Henrique (G), aos 3min, Marçal (B), aos 37min, e Carlos Vinícius (G), aos 45min do 2º tempo;

CARTÕES AMARELOS: Vitinho (B); Noriega, Dodi, Marlon, Gustavo Martins (G)

ARBITRAGEM: Felipe Fernandes de Lima (MG), auxiliado por Daniella Coutinho Pinto (BA) e Celso Luiz da Silva (MG). VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

PÚBLICO: 16.755

RENDA: R$ 550.830,00

LOCAL: Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)

Próximo jogo

Terça-feira, 25/11 – 21h30min

Grêmio x Palmeiras

Arena – Brasileirão (36ª rodada)

Confira a coletiva de Mano Menezes