Grêmio divulga nova promoção para torcedores no jogo contra o Vasco; confira os preços

Grêmio busca apoio da torcida para a reta final do Brasileirão. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio definiu uma nova promoção para sócios e não-sócios na partida contra o Vasco, às 21h30min de quarta-feira (19), na Arena.

Os sócios "Cadeira" ou "Arquibancada" poderão obter um ingresso gratuito para um acompanhante. Já os não-sócios poderão adquirir bilhete no setor Gramado Sul por R$ 60.

Além disso, as mulheres pagarão R$ 40 em qualquer setor do estádio (à exceção da torcida adversária) até o final da temporada.

Confira a nota divulgada pelo Grêmio:

Na reta final da temporada, o Grêmio recebe o Vasco da Gama na Arena, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O apoio da torcida será fundamental em busca da vitória e a partida contará com promoções. As vendas terão início neste sábado (15), às 10h, exclusivamente para sócios, no site arenapoa.com.br. Para não-sócio, as vendas estarão disponíveis a partir de segunda-feira, dia 17, às 10h.

Esta partida marca o início da promoção destinada às gremistas, em todas as partidas do time masculino principal na Arena até o final da temporada, as mulheres pagarão R$ 40 em qualquer setor do estádio (exceto setor adversário). Os Sócios Cadeira/Arquibancada poderão obter um ingresso para acompanhante gratuitamente no seu respectivo setor, por meio de resgate de ingresso no site torcedor.arenapoa.com.br. Mediante disponibilidade dos setores. E em alusão ao Novembro Azul, o setor Gramado Sul estará com o valor promocional de R$ 60.

Veja os valores dos ingressos: