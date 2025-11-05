Grêmio divulga lista de relacionados para o jogo contra o Cruzeiro; confira a provável escalação

Mano Menezes pode repetir o time do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O técnico Mano Menezes relacionou 23 jogadores para a partida desta quarta-feira (5), contra o Cruzeiro, na Arena. A lista é praticamente a mesma dos atletas que estiveram à disposição no confronto anterior, diante do Corinthians, em São Paulo.

Com desconforto no joelho, o goleiro Gabriel Grando segue fora. Jorge será o reserva imediato de Thiago Volpi. Monsalve, recuperado de uma lesão no ombro, mais uma vez fica como opção para o treinador.

Um provável time do Grêmio tem: Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur; Edenilson, Alysson e Amuzu; Carlos Vinícius.

Grêmio e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 20h, pela 32ª rodada do Brasileirão. O Tricolor ocupa a 11ª colocação, com 31 pontos conquistados, enquanto a Raposa é a terceira colocada.

Confira a lista de relacionados

Goleiros: Jorge e Volpi

Laterais: João Lucas, Lucas Esteves e Marlon

Zagueiros: Gustavo Martins, Kannemann e Wagner Leonardo

Volantes: Arthur, Camilo, Cuéllar, Dodi e Noriega

Meias: Cristaldo, Edenilson e Monsalve

Atacantes: Alysson, Amuzu, André Henrique, Aravena, Carlos Vinícius, Pavón e Cristian Olivera