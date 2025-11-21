Grêmio divulga lista de relacionados para o jogo contra o Botafogo; veja o provável time

O técnico Mano Menezes convocou 24 jogadores para o duelo deste sábado (22), contra o Botafogo, no Engenhão. A lista de relacionados conta com o retorno de Edenilson, que cumpriu suspensão, e do peruano Noriega, que estava servindo a seleção na data Fifa.
As ausências ficam por conta das preservações de Arthur e Amuzu. O zagueiro Wagner Leonardo, suspenso, também é desfalque confirmado. O colombiano Monsalve poderia ser opção para o meio, mas ainda se recupera de uma pancada sofrida em treinamento.
Uma possível escalação do Grêmio tem: Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar e Dodi; Edenilson, Alysson, Pavon e Carlos Vinícius.
Botafogo e Grêmio se enfrentam neste sábado (22), às 19h30, no Engenhão. O Tricolor ocupa o 12º lugar na tabela, com 43 pontos conquistados.
Confira os relacionados:
- Goleiros: Grando, Jorge e Volpi
- Laterais: Enzo, João Lucas, Lucas Esteves, Marcos Rocha e Marlon
- Zagueiros: Gustavo Martins, Jemerson, Kannemann e Viery
- Volantes: Camilo, Cuéllar, Dodi, Edenilson e Noriega
- Meia: Cristaldo
- Atacantes: Alysson, André Henrique, Aravena, Carlos Vinícius, Jardiel e Pavon
