Grêmio deve ter retorno na lateral para o jogo contra o Vasco

Marcos Rocha deve voltar ao time gremista contra o Vasco. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio deve ter a volta de um jogador importante contra o Vasco. O lateral Marcos Rocha tende a reassumir a posição de titular no time do técnico Mano Menezes.

A reportagem de Zero Hora apurou que o clube conta com o retorno do experiente jogador na partida que marcará a retomada do Brasileirão após a data Fifa. O jogo acontece no dia 19, na Arena.

Marcos Rocha se recupera de uma lesão de grau II-A no músculo adutor longo da coxa esquerda. O problema foi diagnosticado após a partida diante do Bahia, quando o jogador deixou o gramado com dores.

Desde a lesão de Marcos Rocha, João Lucas tornou-se titular da lateral-direita. Único homem da posição à disposição, o jogador atuou nos quatro jogos desde então.

Após o empate com o Fortaleza, o elenco do Tricolor ganhou dois dias de folga. O Grêmio volta aos treinos na quarta-feira (12), no CT Luiz Carvalho.