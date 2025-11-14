Grêmio

Em boa hora
Notícia

Grêmio deve receber dinheiro da Libra nos próximos dias; confira o valor liberado

O recurso é fruto do desbloqueio de parte da verba em disputa entre a Liga do Futebol Brasileiro e o Flamengo

Rafael Favero

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS