Grêmio deve receber dinheiro da Libra nos próximos dias; confira o valor liberado

O sufocado caixa gremista ganhou reforço no final da temporada. O desbloqueio de parte da verba em disputa entre Libra e Flamengo permite a entrada de R$ 4,5 milhões no cofres do Tricolor. Resta R$ 1,5 milhão retido, de acordo com a decisão da Justiça do Rio de Janeiro.

O dinheiro deve entrar na conta em breve e chega em boa hora, já que o Grêmio enfrenta atrasos nos pagamentos da Alfa Bet, patrocinadora máster. Os dois imprevistos financeiros fizeram com que o clube atrasasse os pagamento de setembro dos jogadores. A folha foi posta em dia com empréstimo contraído junto ao empresário gaúcho Celso Rigo.

Entenda a briga judicial

Na terça-feira (11), a Justiça do Rio de Janeiro reformou decisão anterior e diminuiu o bloqueio de verbas de direitos de transmissão devidas aos clubes da Libra que estavam penhoradas a pedido do Flamengo.

Em setembro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia decidido pelo bloqueio de R$ 83 milhões do repasse. A desembargadora Lucia Helena dos Passos, também do TJ-RJ, manteve retidos R$ 17 milhões, montante que ela entende ser a parte sob disputa. Assim, os outros R$ 66 milhões foram liberados.

O Flamengo discorda dos critérios definidos pela Libra, entidade formada por Palmeiras, Bragantino, São Paulo, Santos, Atlético-MG, Bahia, Grêmio, Vitória, Remo, Paysandu, Volta Redonda, ABC, Guarani, Sampaio Corrêa, Brusque e o próprio Flamengo, para dividir o dinheiro dos direitos de transmissão.

Na início da tarde desta quinta-feira (13), os clubes divulgaram uma nota conjunta sobre o desbloqueio. "O desbloqueio do valor de R$ 66 milhões, desproporcionalmente retido, traz alívio para o caixa e para o planejamento de todos nessa reta final do Campeonato Brasileiro, além de demonstrar claramente que a tentativa de asfixiar financeiramente os demais Clubes da Associação foi uma estratégia escolhida pela clube carioca e que não deu certo", diz o texto.

Veja, abaixo, a nota completa:

"A decisão desta semana vai além do reconhecimento judicial: confirma que a LIBRA está no caminho correto e restabelece a normalidade no ambiente da Associação. O desbloqueio do valor de R$66 milhões, desproporcionalmente retido, traz alívio para o caixa e para o planejamento de todos nessa reta final do Campeonato Brasileiro, além de demonstrar claramente que a tentativa de asfixiar financeiramente os demais Clubes da Associação foi uma estratégia escolhida pela clube carioca e que não deu certo.

Fica claro e evidente também, no texto da decisão, que o Flamengo nunca apresentou qualquer cálculo que identifique, na petição do recurso, o valor que o clube entendia que deveria fazer jus. O que, por si só e por óbvio, justificou o encaminhamento da decisão favorável aos Clubes da LIBRA.

Desde sua origem e formação, a LIBRA prioriza o diálogo e entendimento coletivo entre seus membros com o objetivo de apoiar e desenvolver o melhor do futebol brasileiro para todos. Nunca foi intenção da entidade, em qualquer momento, tornar público assuntos que devem ser mantidos e debatidos com equilíbrio e serenidade dentro do ambiente resguardado, técnico e adequado dos Comitês, Reuniões e Assembléias.

Após decisão do Flamengo de judicializar seu pleito, a LIBRA seguiu rigorosamente o processo, respeitou o segredo de justiça solicitado expressamente pelo Clube e conduziu as evidências de forma técnica no âmbito correto, buscando sempre e exclusivamente o esclarecimento dos fatos e apropriado encaminhamento do tema.

O propósito da LIBRA jamais foi alterado: construir um modelo para o futebol brasileiro do futuro. Mais justo, sustentável e profissional. A ótima decisão do Tribunal de Justiça do Rio, e da Desembargadora Lúcia Helena Passos, reforça que o que está em jogo não é um embate entre clubes, mas o fortalecimento institucional do nosso futebol e de toda a cadeia de negócios que ele envolve. Importante reafirmar que a decisão não entra no mérito e, portanto, não há qualquer reconhecimento quanto aos cenários expostos e tratados. Isso somente será objeto de qualquer discussão através de procedimento arbitral competente.

Seguimos com a convicção de que para haver evolução é absolutamente fundamental que haja estabilidade e confiança nas instituições, nas lideranças, nas entidades e nos Clubes. Não é por meio do confronto que se constroem avanços em uma associação. Inovação e desenvolvimento exigem abertura para diálogo constante, respeito às regras de conduta e aos pares, entendimento de toda e qualquer demanda posta por cada um dos Clubes e governança para que as decisões sejam tomadas com respaldo.