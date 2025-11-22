Grêmio define local da última partida como mandante na temporada

CBF confirmou o duelo entre os tricolores para o dia 2. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio definiu que a partida contra o Fluminense, válida pela 37ª rodada do Brasileirão, será disputada na Arena. Havia uma dúvida em relação ao local do jogo por conta de um grande show marcado para o dia 6 de dezembro. No entanto, como a CBF confirmou o duelo entre os tricolores para o dia 2, haverá tempo hábil para a montagem do palco.

O evento em questão é o Universo Alegria, que reúne um público considerável e exige a instalação de uma estrutura de grande porte no gramado da Arena com bastante antecedência. Por isso, o Grêmio chegou a cogitar levar a sua última partida como mandante na temporada para Caxias do Sul.

O Grêmio ainda tem mais dois jogos como mandante neste Brasileirão. Além do confronto com o Fluminense, na penúltima rodada, os gaúchos enfrentam o Palmeiras na próxima terça-feira (25) pela 36ª etapa, também em Porto Alegre.