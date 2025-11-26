Grêmio da reta final do Brasileirão dá esperanças de um 2026 com melhores perspectivas

Willian melhorou rendimento do Grêmio contra o Palmeiras. Jeff Botega / Agencia RBS

Se os tropeços do Brasileirão impediram voos mais altos, o fim do campeonato do Grêmio dá sinais de melhor perspectivas para 2026. A comemoração pela vitória sobre o Palmeiras por 3 a 2 foi por afastar de forma mais incisiva o risco de queda. Mas os três pontos somados ainda mantém, mesmo que ainda pouco provável, uma chance de Libertadores caso o campeonato tenha G-8.

Esse foi o tom da entrevista coletiva de Mano Menezes. O técnico comemorou o resultado positivo sobre a equipe alternativa do Palmeiras. Uma vitória que abre a porta para o clube se manter engajado até o fim do Brasileirão, sem a pressão de ter que lutar contra o Z-4.

— Penso que enquanto existe oportunidade, precisamos lutar (pela chance de classificação). Vamos fazer isso. Melhor do que precisar ficar olhando para baixo. Temos mais tranquilidade. O emocional de quem está pressionado leva a se precaver mais. Talvez a gente possa ver isso — comentou Mano.

Por conta dessa perspectiva de ainda ter chances de brigar por um lugar na Pré-Libertadores, o Grêmio trata a partida contra o Fluminense como uma decisão. E o jogo da próxima terça-feira (2), novamente na Arena, terá problemas para a comissão técnica resolver. Carlos Vinícius e Amuzu, destaques da vitória sobre o Palmeiras, estão suspensos. Marlon também deve ser desfalque, punido no STJD.

Uma chance de testar mais ideias em campo. Willian e Monsalve são opções para a partida contra os cariocas. Dois nomes que podem ter protagonismo em 2026. Algo que mesmo sem a certeza de renovação de Mano para a próxima temporada é tratada como importante no clube.

— Futebol brasileiro cada vez mais exige um bom planejamento. Começar cedo com as coisas certas. Mas algumas coisas fogem ao controle. Tivemos várias lesões por traumas fora do normal. É difícil com o custo atual ter tantas peças para repor ausências. Teremos um Brasileirão que inicia em janeiro. E a paridade cada vez maior com SAF e outras realidades. Planejamento, montar mais cedo e não deixar para depois coisas que precisamos fazer em janeiro — disse.

A entrevista coletiva também teve uma rápida explicação sobre o gesto feito após o gol de empate de Amuzu. O treinador afirmou que respondeu a uma pessoa que o ofendeu, não algo direcionado aos torcedores em geral.

— Não foi para a torcida, mas para um torcedor. Está na hora de parar de ofender. Reclamar faz parte, mas não tem direito de ficar ofendendo. Somos profissionais e merecemos respeito — justificou.

Com Fluminense e Sport pela frente no Brasileirão, o Grêmio ainda se permite sonhar com um fim de ano que garanta um 2026 com Libertadores. Mesmo que para isso precise mostrar uma regularidade que ainda não apareceu ao longo da competição.