Grêmio consegue acordo, e lateral está liberado para jogar contra o Cruzeiro

Marlon poderá jogar pelo Grêmio contra o Cruzeiro Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio costurou um acordo importante para o jogo contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (5), na Arena. O lateral Marlon poderá ser utilizado por Mano Menezes contra o clube mineiro, que o emprestou ao Tricolor até o fim deste ano.

Pelo contrato em vigor, o Grêmio teria de pagar R$ 1,5 milhão ao Cruzeiro para utilizar o atleta. Após conversa entre os presidentes, os mineiros decidiram liberar o clube gaúcho do pagamento da multa.

A informação do acordo foi divulgada inicialmente pelo ge.globo e confirmada pela reportagem de Zero Hora.

Marlon já atingiu o número de jogos estipulado em contrato para ser comprado pelo Grêmio. O Tricolor pagará ao Cruzeiro US$ 3,5 milhões (R$ 19 milhões) em 11 parcelas, ao longo de 2026 e 2027.