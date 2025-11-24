Grêmio confirma lesão de zagueiro, que voltará a jogar apenas em 2026

Noriega (D) destacou-se desde a estreia pelo Grêmio, contra o Flamengo e se tornou titular da zaga. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

O zagueiro do Grêmio, Erick Noriega, está fora da temporada. O atleta teve confirmada lesões em dois ligamentos do tornozelo esquerdo e voltará apenas no início de 2026.

Conforme nota divulgada pelo Tricolor nesta segunda (24), o peruano sofreu uma ruptura completa do ligamento tíbiofibular e outra parcial do ligamento talofibular anterior.





As lesões ocorreram na derrota por 3 a 2 para o Botafogo, no último sábado (22).

O clube não divulgou o tempo de parada. Porém, conforme apurado por Zero Hora, o atleta deve ficar fora dos gramados por no mínimo de dois a três meses.

Os exames de imagem descartaram fratura.

Noriega vinha sendo titular da zaga tricolor desde a lesão de Balbuena.

Confirma a nota divulgada pelo Grêmio.

"O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o atleta Erick Noriega passou por exames após o último confronto pelo Campeonato Brasileiro, descartando fratura óssea, mas constatando uma ruptura completa do tibiofibular anteroinferior, mais ruptura parcial do talofibular anterior do tornozelo esquerdo.