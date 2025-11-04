Grêmio comunica lesão que pode tirar jovem meia do restante da temporada

Atleta de 19 anos não vinha mais sendo relacionado por Mano Menezes. André Ávila / Agencia RBS

O técnico Mano Menezes pode ter perdido uma opção a mais para o restante da temporada. Por meio do site oficial, o Grêmio comunicou que o meia Riquelme sofreu uma entorse grau 2 no tornozelo esquerdo.

O clube não divulgou o prazo para retorno aos gramados, mas o tempo estimado de parada para este tipo de lesão é de seis a oito semanas. Como o Brasileirão encerra no dia 7 de dezembro, o jovem de 19 anos pode não atuar mais pelo elenco profissional em 2025.

De acordo com a nota, a contusão foi sofrida durante a partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil sub-20, na última quinta-feira (30), quando o Tricolor empatou em 1 a 1 com o São Paulo, em Eldorado do Sul.

Promovido ao time principal em maio deste ano, Riquelme disputou 12 partidas sob o comando de Mano. Porém, deixou de ser relacionado recentemente, tendo sido cedido para reforçar a equipe sub-20.