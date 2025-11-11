Grêmio

Mais uma temporada
Notícia

Grêmio chega a acordo e fica próximo de anunciar renovação de Edenilson

Acerto entre direção e estafe do atleta ocorreu antes da eleição de sábado (8); novo vínculo será de mais um ano e depende apenas de questões burocráticas

Rodrigo Oliveira

Enviar email

Marco Souza

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS