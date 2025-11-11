Grêmio chega a acordo e fica próximo de anunciar renovação de Edenilson

Edenilson tem encaminhada permanência no Grêmio até 2026 Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

O Grêmio acertou a renovação de contrato do volante Edenilson por mais um ano.

A direção e o estafe do jogador já têm um acerto verbal desde antes da eleição de sábado (8), e a assinatura do novo vínculo depende apenas de questões burocráticas.

A informação foi divulgada inicialmente pela ESPN e confirmada pro GZH. O vínculo atual do atleta expira em dezembro de 2025.

Negócio foi encaminhado pela gestão Guerra

As negociações ocorrem há várias semanas, desde antes da eleição de Odorico Roman, ocorrida no último sábado (8) e, por isso, são conduzidas pela atual gestão, liderada pelo presidente Alberto Guerra.

Conforme avaliação da comissão técnica e do departamento de futebol atual, Edenilson é titular absoluto, peça importante no plantel e, caso não tivesse o vínculo renovado, corria o risco de sair de graça ao final do ano.