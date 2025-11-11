Grêmio chega a acordo e fica próximo de anunciar renovação de Edenilson

O Grêmio acertou a renovação de contrato do volante Edenilson por mais um ano.
A direção e o estafe do jogador já têm um acerto verbal desde antes da eleição de sábado (8), e a assinatura do novo vínculo depende apenas de questões burocráticas.
A informação foi divulgada inicialmente pela ESPN e confirmada pro GZH. O vínculo atual do atleta expira em dezembro de 2025.
Negócio foi encaminhado pela gestão Guerra
As negociações ocorrem há várias semanas, desde antes da eleição de Odorico Roman, ocorrida no último sábado (8) e, por isso, são conduzidas pela atual gestão, liderada pelo presidente Alberto Guerra.
Conforme avaliação da comissão técnica e do departamento de futebol atual, Edenilson é titular absoluto, peça importante no plantel e, caso não tivesse o vínculo renovado, corria o risco de sair de graça ao final do ano.
Entre os dados que embasaram a decisão de renovar estão o fato de o meio-campista ser o segundo atleta do grupo que mais atuou no ano (atrás apenas de Dodi), o líder em assistências do plantel e o artilheiro na temporada da equipe entre os não-atacantes. A negociação deve ser oficializada nos próximos dias.