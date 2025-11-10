Grêmio cede empate ao Fortaleza e ainda mantém alerta no Brasileirão

O Grêmio pensava em definir um rumo no Brasileirão nesta rodada. Mas o empate em 2 a 2 com o Fortaleza na noite deste domingo (9), no Castelão, mantém o clube com sua atenção dividida. Carlos Vinícius e Marlon marcaram os gols gremistas no primeiro tempo. Bareiro e Matheus Pereira fizeram os do time da casa.

Com 40 pontos, em 14º lugar após o fim da 33ª rodada, o Tricolor ainda se preocupa com o Z-4. A distância para a zona do rebaixamento ficou em sete pontos. Enquanto isso, na cada vez mais improvável busca por vaga na Libertadores, a distância do último time no G-7 ficou em 11 pontos.

Virada no primeiro tempo

Sem Mano Menezes, suspenso, o auxiliar Sidnei Lobo foi quem comandou o time na beira do gramado do Castelão. A escalação foi a sequência da mesma ideia de time das últimas rodadas, apenas com uma mudança. Cuéllar recuperou a vaga de titular no meio, ao lado de Arthur, e Dodi ficou como opção no banco.

Os primeiros movimentos dos dois times indicavam que o Grêmio tentaria esperar o Fortaleza para contra-atacar. Mas não deu nem tempo dos times se ajustarem em campo.

Uma falha pouco característica de Kannemann deixou os donos da casa em vantagem. O zagueiro errou o passe na saída de bola, Bareiro recebeu de Pochettino e acertou o canto de Volpi na finalização da entrada da área. Fortaleza em vantagem com quatro minutos de jogo.

O baque do gol bagunçou a organização gremista. E os adversários perderam grande chance de ampliar o placar aos 10 minutos. Breno Lopes ganhou de Kannemann na cobrança de lateral, invadiu a área e não tocou para Bareiro. O centroavante estava completamente livre, mas o companheiro preferiu arriscar o chute. Volpi fez a defesa e salvou o Grêmio.

A equipe cearense acabou retribuindo o favor do início da primeira etapa. E a reação gremista no Castelão começou. Um lance inusitado salvou o Tricolor. Brenno, ex-Grêmio, não viu Carlos Vinícius e soltou a bola para recomeçar o jogo. O centroavante foi mais rápido que o goleiro, fez o desarme e chutou para empatar aos 13 minutos.

A virada quase saiu em jogada de Alysson pela direita. O jovem finalizou, Brenno espalmou e Edenilson se atrapalhou no rebote. O lance seguiu com o Grêmio em posse da bola, mas o chute de Carlos Vinícius acertou Brítez.

Melhor em campo, o Tricolor conseguiu a virada no placar ainda no primeiro tempo. Carlos Vinícius ganhou na intermediária e acionou Marlon. O lateral driblou Brítez e chutou rasteiro na saída de Brenno aos 31 minutos.

Amuzu também teve sua oportunidade na metade inicial da partida. Marlon roubou a bola no meio-campo e tocou para o belga. A finalização acertou um defensor do adversário e saiu pela linha de fundo.

Nos acréscimos, após cobrança de falta de Lucas Crispim, Tiago Volpi fez outra boa defesa para manter a vantagem gremista no final do primeiro tempo.

Empate frustrante no segundo tempo

O Fortaleza voltou para o segundo tempo com três trocas. E o Grêmio também foi a campo diferente. Mas no quesito postura. Muito recuado, sem intensidade na marcação, viu o adversário passar a pressionar. Sidnei Lobo esperou 15 minutos para mexer no time. Carlos Vinícius e Alysson saíram. André Henrique e Cristaldo entraram.

Uma bola perdida por Cuéllar no meio do campo foi o primeiro dominó a cair para o empate do Fortaleza. Kannemann fez falta dura para matar o contra-ataque. Na cobrança de Matheus Pereira, Volpi errou a distância e acabou surpreendido. Gol de cobertura aos 18 minutos para deixar o placar igual no Castelão. Sidnei lançou Dodi no lugar de Cuéllar pra devolver vitalidade ao meio-campo.

Herrera perdeu uma oportunidade ao ganhar de Marlon pelo alto. O cabeceio do jogador da equipe cearense passou por cima do gol. Cristaldo, após investida de Amuzu pela esquerda, tentou a finalização. O chute passou ao lado do gol defendido por Brenno. Gustavo Martins e Aravena entraram juntos. Amuzu e Edenilson saíram.

Aos 40 minutos, o Grêmio teve uma chance clara para voltar a Porto Alegre com a vitória. Após cobrança de escanteio, a bola caiu para Aravena dentro da pequena área. Mas o chileno acertou Brenno e desperdiçou a oportunidade.

Nos acréscimos, os dois times desperdiçaram. Gustavo Martins quase marcou no campo de ataque. Moisés aproveitou o contra-ataque, mas errou a finalização após invadir a área gremista. No último lance, Matheus Pereira foi expulso por falta em Cristaldo. Mas nem deu tempo de explorar a vantagem numérica.

A partir desta segunda (10), o Grêmio terá até 19 de novembro para encontrar soluções durante a última data Fifa de 2025. A expectativa é contar de novo com Willian e Marcos Rocha, ambos em recuperação de lesão.

Dois reforços para Mano Menezes preparar o time que enfrentará o Vasco, na Arena, para o último trecho de cinco jogos do Brasileirão.

BRASILEIRÃO — 33ª RODADA — 9/11/2025

FORTALEZA (2)

Brenno, Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha (Matheus Pereira, INT), Pierre (Matheus Rossetto, 36'/2ºT) , Pochettino (Herrera, INT) e Lucas Crispim (Moisés, INT); Breno Lopes (Deyverson, 43'/2ºT) e Adam Bareiro

Técnico: Martín Palermo

GRÊMIO (2)

Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar (Dodi, 22'/2ºT) e Arthur; Edenilson (Gustavo Martins, 33'/2ºT), Alysson (Cristaldo, 15'/2ºT), Amuzu (Aravena, 33'/2ºT) e Carlos Vinícius (André Henrique, 15'/2ºT)

Técnico: Sidnei Lobo (auxiliar)

GOLS: Bareiro (F), aos 5min, e Carlos Vinícius (G), aos 13min, e Marlon (G) aos 31 min do 1º tempo; Matheus Pereira (F) aos 18min do 2º tempo;

CARTÕES AMARELOS: Brítez, Bruno Pacheco, Matheus Rossetto e Bareiro (F); Noriega, Cuéllar, Kannemann e Edenilson (G);

CARTÕES VERMELHOS: Matheus Pereira (F);

ARBITRAGEM: Jefferson Ferreira de Moraes (GO), auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO). VAR: Rodrigo de Sa (RJ);

PÚBLICO: 16.025;

RENDA: R$ 186.737,00;

LOCAL: Castelão, em Fortaleza.