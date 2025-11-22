Grêmio busca encerrar jejum diante do Botafogo no Rio de Janeiro

Equipe desembarcou na sexta-feira (21) no Rio de Janeiro. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

No dia 21 de setembro, pela 24ª rodada do Brasileirão, o Grêmio derrotava o Inter em pleno Estádio Beira-Rio, pelo placar de 3 a 2. No entanto, desde essa vitória no clássico Gre-Nal, a equipe de Mano Menezes não conseguiu mais conquistar três pontos atuando fora de casa.

O Tricolor é o 12º colocado na tabela, com 43 pontos conquistados até agora. A equipe ainda busca avançar na classificação para garantir vaga em uma competição internacional na próxima temporada. No momento, a possibilidade mais real é a participação na Copa Sul-Americana.