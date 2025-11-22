Grêmio busca encerrar jejum diante do Botafogo no Rio de Janeiro

No dia 21 de setembro, pela 24ª rodada do Brasileirão, o Grêmio derrotava o Inter em pleno Estádio Beira-Rio, pelo placar de 3 a 2. No entanto, desde essa vitória no clássico Gre-Nal, a equipe de Mano Menezes não conseguiu mais conquistar três pontos atuando fora de casa.
O time já acumula cinco partidas longe de Porto Alegre desde o triunfo no clássico. Em 15 pontos disputados, somou apenas dois. Na sequência, os gaúchos não venceram Santos (1 a 1), Bragantino (1 a 0), Bahia (4 a 0), Corinthians (2 a 0) e Fortaleza (2 a 2).
O Tricolor é o 12º colocado na tabela, com 43 pontos conquistados até agora. A equipe ainda busca avançar na classificação para garantir vaga em uma competição internacional na próxima temporada. No momento, a possibilidade mais real é a participação na Copa Sul-Americana.
Botafogo e Grêmio se enfrentam neste sábado (22), às 19h30min, no Engenhão, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 35ª rodada do Brasileirão.