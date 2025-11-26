Grêmio avalia investida no atacante Hulk

Hulk tem contrato com o Atlético-MG até dezembro de 2026. Divulgação / Atlético-MG

A futura gestão do Grêmio focará em reforços para o setor ofensivo. Um dos nomes cogitados foi o do atacante Hulk, do Atlético-MG. Contudo, não houve tentativa de negociação por enquanto.

As informações recebidas foram de que os valores envolvidos na possível contratação são altos para o Tricolor. Por isso, a conversa ainda não evoluiu para a fase de tratativa.

A folha de pagamento do Grêmio está em torno de R$ 21 milhões mensais. O elenco tem 37 jogadores e, além de contratar, o desafio será liberar atletas para abrir espaço a novas promoções da base e contratações.

Reforços para 2026

A ideia do grupo liderado pelo presidente Odorico Roman é apresentar de três a quatro novos jogadores para 2026. No momento, a equipe trabalha em consultas por nomes no mercado e só deve iniciar tratativas de maneira oficial depois que assumir, após 7 de dezembro, data do último jogo do Brasileirão.