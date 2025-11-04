Grêmio aumenta preço dos ingressos para jogo contra Cruzeiro pelo Brasileirão; veja valores

Grêmio espera apoio do torcedor para a partida contra o Cruzeiro nesta quarta-feira. Jeff Botega / Agencia RBS

A venda de ingressos para Grêmio x Cruzeiro, o primeiro jogo do Brasileirão com a Arena sob gestão do clube, já está em andamento e com ajustes em relação às partidas anteriores.

Apesar do aumento do preço em alguns setores, o Grêmio também concedeu um ingresso gratuito para sócios dos setores arquibancada e cadeira, para um acompanhante, mediante disponibilidade, a partir de resgate pelo site.

Em relação ao jogo com o Juventude, o Grêmio manteve o preço de R$ 60 de todas as categorias para a Arquibancada Norte, o setor sem cadeiras da Arena. O restante sofreu algum tipo de reajuste. As cadeiras gold, setor mais caro, custam R$ 250, enquanto no jogo passado estavam a R$ 180.

No anel superior norte e sul, o valor inteiro das entradas para o jogo com o Cruzeiro sai por R$ 100, enquanto no duelo com o Juventude, saíam por R$ 60.

Quem não é sócio já pode comprar ingresso a partir das 20h.

Confira o valor dos ingressos:

Tabela de preços para o jogo entre Grêmio e Cruzeiro. Reprodução