Grêmio

Veteranos
Notícia

Grêmio aposta nos cascudos para reta final do Brasileirão

Preparação física, especialmente de jogadores acima dos 30 anos, será um dos principais desafios do time tricolor para os cinco jogos finais do Brasileirão

Marco Souza

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS