Grêmio aposta nos cascudos para reta final do Brasileirão

Carlos Vinícius é um dos jogadores com 30 anos ou mais no time do Grêmio. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A aposta do Grêmio para a reta final do Brasileirão é na experiência. É o que o técnico Mano Menezes acredita que possa pesar a favor do time tricolor nas disputas contra Vasco, Botafogo, Palmeiras, Fluminense e Sport para encerrar o campeonato sem sustos.

Contra o Fortaleza, a equipe titular tinha média de idade de 29 anos. Com Willian, Marcos Rocha e Edenilson como opções, o time considerado ideal pela comissão técnica liberado para atuar, a média deste time subiria para 30,8 anos. A ausência de Edenilson por suspensão no próximo jogo, porém, é uma oportunidade de reduzir a idade.

De volta aos treinos, Marcos Rocha deve ser confirmado em campo na próxima rodada. Willian é uma possibilidade ainda remota. Wagner Leonardo deve ser o substituto de Noriega, convocado pelo Peru.

A dúvida é quem será o meia central. Cristaldo e Monsalve disputam essa vaga. A escalação do colombiano baixaria ainda mais a idade média do time titular. Com ele, o número seria de 28,7 anos. Caso o argentino seja o escolhido, a média sobe para 29,4 anos.

Semana cheia de trabalho

Por isso essa semana sem jogos é considerada fundamental. É a chance de ganhar fôlego para a maratona que começará em breve. Dia 19, na quarta, o Grêmio recebe o Vasco.

Três dias depois, o Tricolor enfrentará o Botafogo no tapetinho do Estádio Nilton Santos. A maratona terá sequência no dia 25, com o Palmeiras como visitante na Arena. A CBF ainda não confirmou se a partida contra o Fluminense, em Porto Alegre, será no dia 3 ou 4 de dezembro. Mas o Brasileirão acaba dia 7. E o jogo gremista será na Ilha do Retiro, contra o Sport. Cinco jogos em 19 dias.

— A única saída para os técnicos é rodar esses jogadores e promover um revezamento. Em alguns jogos, em que a demanda física será alta, principalmente fora, Mano Menezes já tem feito escolhas por jogadores mais jovens — opina Leonardo Oliveira, comentarista do Grupo RBS.

Curiosidades sobre a média de idade do time