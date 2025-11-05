Grêmio anuncia parceria com nova patrocinadora

A estreia da nova marca na camisa gremista será nesta quarta-feira (5), contra o Cruzeiro, na Arena. Jeff Botega / Agencia RBS

O Grêmio terá um novo patrocinador estampado em sua camisa. A Tintas Coral estará no centro do peito entre o escudo do clube e a marca da fornecedora de material esportivo.

Anteriormente, o espaço era ocupado pelo Pix das Estrelas, que teve o contrato rescindido em comum acordo recentemente, após polêmicas no final da última janela de transferências. A estreia da nova marca na camisa gremista será nesta quarta-feira (5), contra o Cruzeiro, na Arena.

O contrato entre a empresa e o Tricolor é válido até o final do Brasileirão deste ano, abrangendo os sete jogos restantes da atual temporada.

De acordo com o presidente Alberto Guerra, em comunicado do Grêmio, a parceria reforça a estratégia de fortalecer o marketing do clube com marcas consolidadas no mercado:

"Temos certeza de que é apenas o começo de uma relação que vai gerar muitos resultados para ambos os parceiros. A Tintas Coral vai colaborar diretamente em melhorias na estrutura, usando toda a força da sua marca em benefício do Grêmio".