Grêmio analisa retorno de volante campeão da Copa do Brasil de 2016

O Grêmio começa a planejar a busca por reforços para a próxima temporada. A prioridade será aliviar a folha salarial com a saída de jogadores, mas alguns nomes deverão chegar para reforçar o grupo. Uma das prioridades é a busca por um volante. Um campeão da Copa do Brasil de 2016 está no radar do clube.

O nome de Walace, hoje no Cruzeiro, com passagens pelo futebol alemão e italiano nos últimos anos, sempre foi ligado ao Tricolor para um eventual retorno. Mesmo com baixa minutagem, o volante se considera adaptado a Belo Horizonte, apesar de ser reserva.

Walace disputou 40 jogos pelo Cruzeiro, 23 nesta temporada, e apenas nove como titular. Neste ano, ele soma apenas 791 minutos em campo, o que dá menos de nove partidas completas.

O interesse gremista se dá por conta das características. A leitura é de que o elenco precisa de um volante com o porte físico. Felipão, coordenador técnico do clube, que já acertou a permanência com a nova gestão, foi quem lançou o jogador entre os profissionais, em 2014. Mano Menezes também seria um admirador do jogador.

Concorrência no setor

Cuéllar, principal reforço do começo de 2025, não deslanchou por questões físicas. Camilo deverá ser liberado, e Dodi pode atuar em mais de uma função. Com isso, a ideia seria trazer uma nova alternativa para o setor, e o nome de Walace entrou na mira.

O vínculo com o Cruzeiro vai até 2028. Uma liberação poderia ser facilitada pela boa relação entre os clubes. Marlon foi negociado recentemente, e o executivo Paulo Pelaipe deixará Minas Gerais após a Copa do Brasil para voltar ao time do coração.

Alívio na folha salarial

Não houve nenhuma movimentação até o momento. A prioridade da direção gremista é aliviar a folha salarial do futebol, acima dos R$20 milhões mensais.

A participação do Cruzeiro na Copa do Brasil, competição que terá semifinais e finais após o fim do Brasileirão, também pode adiar alguma investida.