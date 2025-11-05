Grêmio aguarda solução sobre patrocínio máster nos próximos dias; rescisão é uma possibilidade

Alfa deve valores ao Grêmio. Grêmio / Divulgação

Os atrasos nos repasses do patrocínio master do Grêmio, firmado com a casa de apostas esportivas Alfa, levaram o clube a abrir uma série de negociações com a patrocinadora. O fato de não receber os valores em dia deixa aberta até mesmo a possibilidade de uma rescisão de contrato.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, o vice-presidente do Grêmio Eduardo Magrisso afirmou que diversas possibilidades estão sendo debatidas com os advogados contratados pela empresa Alfa, com o objetivo de se estabelecer um acordo entre as partes.

— Tudo está na mesa. A gente precisa ter o retorno do parceiro, que nomeou um escritório de advocacia para fazer a interlocução com o Grêmio. Ainda não houve evolução, mas, se a solução for a rescisão contratual, o Grêmio tem direito a uma indenização. É uma indenização pesada, uma multa contratual pesada, uma indenização pelas camisetas que já estão à venda com o nome dos patrocinadores. Existe uma série de providências que precisam ser tomadas e ressarcidas, caso essa seja a solução. Mas a gente não está preso a nenhuma das possibilidades. Queremos realmente evoluir e resolver o problema, que não foi o Grêmio que criou — explicou Magrisso.

Chama atenção o fato de a Alfa ter, recentemente, quitado os R$ 4 milhões que estavam em aberto referentes ao mês de outubro, junto ao rival Inter. O modelo de negócio é praticamente o mesmo, com valor anual de R$ 50 milhões para cada clube, mas, até o momento, o atraso nos repasses envolve apenas o Tricolor.

— A gente imagina que seja o mesmo modelo de negócio, mas exatamente o que o Inter acabou acertando, a gente não sabe e também não quer opinar. A gente respeita muito o Inter nesse ponto — completou Eduardo Magrisso.