Grêmio abre transição, e nova direção já conversa com Mano e Felipão sobre grupo de 2026

Mano Menezes está cotado para seguir no clube no ano que vem Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

A temporada 2026 já começou nos bastidores do Grêmio. Em paralelo à reta final do Brasileirão, a direção eleita do clube já sonda jogadores no mercado, com o aval da atual gestão, conversa com o coordenador-técnico Luiz Felipe Scolari e o técnico Mano Menezes sobre o tema. O clube, no entanto, terá de levantar o transfer ban que sofreu da Fifa por uma dívida relativa ao atacante Arezo para conseguir registrar contratações.

O processo de transição foi deflagrado nesta segunda (17), quando o atual presidente Alberto Guerra e o presidente eleito Odorico Roman, acompanhado de seus respectivos vice-presidentes, realizaram na Arena a primeira reunião.

Conforme apurado por Zero Hora, Odorico já conversou com Felipão, e o futuro vice de futebol Antônio Dutra Júnior entrou em contrato com Mano. Um dos pontos que ficaram acordados é que os dois profissionais serão consultados sobre negociações para eventuais reforços.

Executivo e "head scout"

Ao final do ano, se juntará ao processo o futuro diretor-executivo de futebol Paulo Pelaipe, que ainda cumprirá contrato com o Cruzeiro até o final da temporada.