Grêmio

Planejamento
Notícia

Grêmio abre transição, e nova direção já conversa com Mano e Felipão sobre grupo de 2026

Futuros dirigentes receberam aval para falar com profissionais do futebol sobre temas relativos ao planejamento do próximo ano

Rodrigo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS