Grêmio 3x2 Palmeiras: veja os gols e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

O Grêmio venceu o Palmeiras por 3 a 2 nesta terça-feira (26), na Arena, e subiu na tabela do Brasileirão. Com o resultado, o Tricolor chega aos 46 pontos, fica na 9ª posição e afasta de vez o risco do rebaixamento.

Facundo Torres abriu o placar para os visitantes aos 23 minutos de jogo. No final do primeiro tempo, Amuzu empatou. O Grêmio voltou melhor para a segunda etapa e teve dois pênaltis, convertidos por Carlos Vinícius e Willian, para garantir a virada. Já nos acréscimos, Benedetti descontou.