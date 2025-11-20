Grêmio 2x0 Vasco: confira os gols e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

O Grêmio venceu o Vasco por 2 a 0 nesta quarta-feira (19), na Arena. Em jogo pela 34ª rodada do Brasileirão, os gols de Carlos Vinícius e Amuzu garantiram o resultado positivo para o Tricolor afastar quase que de forma definitiva o risco de rebaixamento.
Com o resultado, o time de Mano Menezes vai a 43 pontos e sobe para 11º lugar antes das partidas restantes da 34º rodada nesta quinta (20).
Os gols gremistas foram marcados na etapa final. Pavon cruzou e achou o pé direito de Carlos Vinícius. O centroavante girou e finalizou com a esquerda, sem chances para Léo Jardim.
Depois, aos 38 minutos, Dodi desarmou no meio-campo e fez um passe de camisa 10 para Amuzu. A finalização do atacante foi no cantinho do gol do Vasco, garantindo os três pontos para o Tricolor.
