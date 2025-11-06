Grêmio 0x1 Cruzeiro: confira o gol e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

O Grêmio perdeu para o Cruzeiro nesta quarta-feira (5), na Arena, pela 32ª rodada do Brasileirão. O gol da vitória mineira foi marcado pelo zagueiro Fabrício Bruno, aos 42 minutos do primeiro tempo.
Explorada contra o Corinthians, a bola aérea defensiva do Tricolor foi problema novamente. William cruzou e Fabrício Bruno atropelou os marcadores gremistas. O cabeceio do zagueiro não deu chances de defesa a Volpi.
O resultado faz o Grêmio cair duas posições e terminar a rodada em 13º, com 39 pontos, apenas seis a mais do que o Santos, o primeiro colocado no Z-4. O próximo compromisso do Tricolor é no domingo (9), contra o Fortaleza, no Castelão.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.