Goleiro continua fora dos relacionados do Grêmio contra o Cruzeiro

Jogador tem chance de acompanhar a delegação a Fortaleza. Duda Fortes / Agencia RBS

Gabriel Grando continuará desfalcando o Grêmio nesta quarta-feira (5), contra o Cruzeiro, na Arena. Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, o goleiro apresentou um desconforto na região da panturrilha ainda na semana passada, ficando de fora dos treinos no CT Luiz Carvalho.

Por este motivo, o jogador também não foi sequer relacionado para as últimas duas rodadas do Brasileirão — na vitória sobre o Juventude, em Porto Alegre, e na derrota para o Corinthians, em São Paulo.

A expectativa é que o goleiro volte a ser relacionado para domingo (9), quando o Tricolor visitará o Fortaleza, na Arena Castelão.

Coincidentemente, a ausência de Grando ocorreu quando Tiago Volpi reassumiu a titularidade após ficar afastado por um mês curando uma pancada na perna.