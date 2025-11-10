Gol de Carlos Vinícius, do Grêmio, lembra o de um dos maiores centroavantes brasileiros; veja vídeo

Centroavante aproveitou a bobeira do goleiro e marcou seu gol. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

O futebol brasileiro ganhou neste domingo (9) uma lembrança curiosa. O atacante Carlos Vinícius, do Grêmio, marcou contra o Fortaleza um gol que imediatamente remeteu ao feito de Ronaldo Fenômeno em 1993, quando ainda jogava pelo Cruzeiro. Em ambos os casos, o oportunismo dos centroavantes transformou falhas dos goleiros em lances memoráveis.

No Mineirão, há 32 anos, Ronaldo aproveitou uma desatenção do goleiro Rodolfo Rodrigues, do Bahia, durante o Campeonato Brasileiro. A bola foi deixada livre no gramado e o jovem atacante, então com 17 anos, não perdoou: marcou um dos cinco gols na goleada por 6 a 0, partida que se tornou símbolo de sua ascensão meteórica.

Já na noite deste domingo, na Arena Castelão, Carlos Vinícius mostrou o mesmo instinto. Aos 13 minutos do primeiro tempo, o goleiro Brenno, do Fortaleza, não conseguiu segurar a bola após um cruzamento.

O experiente atacante gremista, atento, roubou a posse e empurrou para as redes, empatando o jogo em 1 a 1. O lance lembrou imediatamente ao episódio protagonizado pelo camisa 9 pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira, em 2002.

— Eu costumo falar que o centroavante tem que estar atento a tudo. Ali dentro da área pode acontecer de tudo e é melhor o atacante estar preparado para todas as situações e meter lá dentro do que chegar atrasado nos lances. E eu fiquei atento àquilo, porque tem que estar ligado e fui feliz, né? Fui feliz de concluir com um gol. É um gol que deu up a equipe — comentou o camisa 95 do Tricolor em 2025.

