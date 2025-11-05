G-7 ou Z-4: Grêmio decide contra o Cruzeiro qual será sua disputa no Brasileirão

Kannemann retorna ao time contra o Cruzeiro. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Uma nova rodada do Brasileirão começará nesta quarta-feira. Outra oportunidade para o Grêmio mostrar onde irá brigar na reta final da competição. As oscilações dos últimos jogos, com vitórias na Arena e derrotas fora de casa, transformaram a partida contra o Cruzeiro em decisão.

A primeira de sete partidas restantes para indicar o que será o 2026. A Libertadores parece distante, a distância hoje é de oito pontos para o G-7. Mesma diferença para o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento. Por isso o compromisso das 20h, na Arena, indicará qual será a briga da equipe até dezembro.

O sonho de voltar ao principal campeonato da América do Sul ficou mais distante após a derrota para o Corinthians. A missão já era considerada difícil. Por mais que o discurso de Carlos Vinícius tenha sido de otimismo, o resultado negativo em São Paulo tornou a situação ainda mais improvável.

— Objetivo que todos esperamos é ir em busca da Libertadores. Cada rodada, isso aperta. Jogamos em um clube que esteve sempre na Libertadores. Até a matemática permitir vamos buscar essa vaga — comentou o centroavante.

"Pensar jogo a jogo"

Para confirmar que a situação é muito difícil, basta conferir a tabela. Depois da vitória na estreia no Brasileirão, quando o time terminou a rodada em quinto lugar, o Grêmio nunca mais esteve na zona de classificação à Libertadores. O mais próximo que a equipe chegou foi quando alcançou o nono lugar na 16ª rodada, após o empate com o Botafogo na partida atrasada do primeiro turno.

— Precisamos pensar jogo a jogo. Brasileirão está muito disputado. É tudo parelho, tudo no detalhe e na superação. Reta final traz esses ingredientes. Quem tem isso acredita no que está fazendo. É esse o caminho que iremos seguir até o fim do campeonato. Hoje foi outro jogo parelho. Poderia ter terminado empatado. Corinthians aproveitou suas oportunidades. E nossas escolhas na parte final não foram tão boas. Não temos que ter vergonha do que propomos, de como a equipe se comportou — disse Mano Menezes.

Adversário em alta

De lá para cá, a melhor colocação gremista foi décimo. E o próximo adversário promete ser um dos jogos mais complicados que a tabela reserva. O Cruzeiro é o time que menos perdeu no returno do Brasileirão. Após 12 rodadas, a equipe mineira venceu seis jogos, empatou cinco e só foi derrotada uma vez. Suficiente para deixar a equipe com o quinto melhor rendimento no período. Bom momento sustentado pela segurança defensiva. O time levou apenas nove gols. Só o Flamengo vazou menos, com oito.

No mesmo recorte de tempo, o Grêmio tem exatamente 50% de aproveitamento. Nono melhor rendimento do turno, com 18 pontos após 12 rodadas, o Tricolor venceu cinco vezes, empatou três e perdeu quatro partidas.

Mano deve promover uma mudança na escalação para a partida desta quarta. Kannemann retornar ao time titular, no lugar de Wagner Leonardo. Cuéllar é opção para jogar ao lado de Arthur, mas esse mistério será levado até o anúncio da escalação antes da partida.