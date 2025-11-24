Grêmio

Pitadas de decisão
Notícia

Futuro de Mano Menezes e última chance de G-8: o que está em jogo para o Grêmio contra o Palmeiras

Tricolor precisa vencer o time paulista nesta terça-feira (25) para seguir com chances de brigar por uma vaga na Pré-Libertadores

Rodrigo Oliveira

