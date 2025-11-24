Futuro de Mano Menezes e última chance de G-8: o que está em jogo para o Grêmio contra o Palmeiras

Permanência de Mano ainda é avaliada pela futura direção. André Ávila / Agencia RBS

O jogo contra o Palmeiras, nesta terça-feira (25), terá consequências para o presente e para o futuro do Grêmio. Elas envolvem a esperança de uma vaga na pré-Libertadores e a permanência de Mano Menezes para a próxima temporada.

A única possibilidade de o Tricolor avançar à fase preliminar da competição continental é se houver G-8 no Brasileirão. Para isso, impreterivelmente o campeão da Copa do Brasil precisa ser Fluminense ou Cruzeiro.

Porém, mesmo se este cenário for confirmado, o Grêmio estará virtualmente fora da briga se não ganhar do Palmeiras. Caso vença, seguirá na disputa da possível vaga nas duas rodadas seguintes.

Permanência de Mano

A renovação com o técnico Mano Menezes ainda é considerada uma tendência pela futura gestão, liderada pelo presidente eleito Odorico Roman. Avalizado pelo coordenador-técnico Luiz Felipe Scolari, o atual treinador é o preferido dos futuros comandantes do futebol.

Porém, o martelo ainda não foi batido. O trabalho do comandante segue sob avaliação. Antes da renovação ser confirmada, será levado em consideração o rendimento do time nos três jogos que restam.

Por isso, apesar de o Grêmio estar no meio da tabela, o jogo contra o Palmeiras ganhou algumas "pitadas" de decisão.