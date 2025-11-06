"Futebol é detalhe", diz Marlon sobre atuação do Grêmio diante do Cruzeiro

Grêmio e Cruzeiro chegaram a um acordo para que Marlon pudesse estar em campo. Duda Fortes / Agencia RBS

Apesar da derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, o Grêmio teve uma atuação elogiada pelo técnico Mano Menezes e por jogadores da equipe, que reconheceram a dificuldade do confronto e valorizaram o bom desempenho do sistema defensivo adversário, responsável por não ceder o empate.

Entre os atletas que elogiaram o desempenho do time está o lateral Marlon, jogador emprestado pelo Cruzeiro, mas que o Grêmio já sinalizou que irá comprar. Ele reconheceu que, apesar das chances criadas, faltou a precisão na hora das finalizações.

— A gente criou volume, a gente criou possibilidades. Porém, futebol é detalhe também. Por muitas vezes, o detalhe nos custou caro. Já tiveram muitas partidas que a gente jogou bem, criou e não conseguiu vencer. E hoje foi uma delas — explicou Marlon.

O lateral-esquerdo ressaltou que o time precisa voltar a vencer, já que vem de duas derrotas consecutivas. Contra o Fortaleza, ele entende que a vitória pode servir de alívio para o torcedor, assim como uma forma de indicar uma melhora para o próximo ano.

— A gente precisa vencer. Foram dois jogos em que a gente tropeçou e deixou escapar pontos. Acho que para essa reta final, um respiro para a gente terminar bem é muito importante — concluiu o jogador.

O Grêmio volta a jogar neste domingo (9), às 20h30min, contra o Fortaleza, na Arena Castelão. O Tricolor está na 13ª colocação com 39 pontos, sendo seis acima da zona de rebaixamento.