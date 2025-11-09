Fortaleza x Grêmio hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Fortaleza x Grêmio: tudo sobre o jogo da 33ª rodada do Brasileirão 2025. Arte ZH

Fortaleza e Grêmio se enfrentam neste domingo (9), às 20h30min, pela 33ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre na Arena Castelão, em Fortaleza.

O Tricolor vem de derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro. Já o Leão empatou em 1 a 1 com o Ceará.

Escalações para Fortaleza x Grêmio

Fortaleza: Brenno, Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Lucas Crispim; Herrera, Breno Lopes e Adam Bareiro. Técnico: Martín Palermo

Grêmio: Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar e Arthur; Edenilson, Alysson, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Sidnei Lobo (auxiliar)

Arbitragem para Fortaleza x Grêmio

Jefferson Ferreira de Moraes (GO), auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO). VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ).

Onde assistir a Fortaleza x Grêmio

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 18h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 19h45min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Premiere anuncia a transmissão.

Como chegam Fortaleza x Grêmio

Fortaleza

O Leão tenta deixar a vice-lanterna. Com 29 pontos, o Fortaleza está a cinco do primeiro fora da zona de rebaixamento.

O técnico Martín Palermo contará com o retorno de Pochettino, que cumpriu suspensão no clássico.

Grêmio

O Tricolor tenta distanciar da zona de rebaixamento. Com 39 pontos, a equipe de Mano Menezes tem seis de vantagem para o Santos, o primeiro no Z-4.

O Grêmio não contará com Pavon, suspenso pelo terceiro amarelo. Amuzu pode ser preservado por desgaste, e Monsalve deve ganhar espaço entre os titulares.