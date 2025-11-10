Fortaleza 2x2 Grêmio: confira os gols e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

O Grêmio empatou com o Fortaleza neste domingo (9), na Arena Castelão, pela 33ª rodada do Brasileirão e viu a chance de se aproximar do G-7 ficar mais difícil. Agora, a equipe de Mano Menezes soma 40 pontos e fecha o final de semana e a rodada na 14ª colocação, sete pontos acima do Z-4.

Os donos da casa abriram o placar com gol de Bareiro, logo aos quatro minutos. Contudo, o Grêmio virou ainda na primeira etapa com gols de Carlos Vinícius e Marlon, aos 13 e aos 13 minutos, respectivamente.

No segundo tempo, o Fortaleza empatou a partida com gol de Matheus Pereira, aos 18 minutos. O placar não mudou mais até o fim da partida.

Com o resultado, o Grêmio segue entre a busca pelo G-7 e a luta para fugir definitivamente do Z-4. Já o Fortaleza se mantém na zona de rebaixamento e está com um pé na Série B em 2026.