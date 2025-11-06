"Ficou muito feio para todos nós", diz Mano Menezes sobre polêmica envolvendo Leão, Oswaldo de Oliveira e Ancelotti

Técnico gremista comandou a Seleção Brasileira entre 2010 e 2012. Duda Fortes / Agencia RBS

Durante a entrevista coletiva após a derrota do Grêmio para o Cruzeiro por 1 a 0, o técnico Mano Menezes comentou sobre um assunto atual, envolvendo dois nomes conhecidos do futebol brasileiro: Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira.

A dupla de ex-treinadores esteve no 2º Fórum Brasileiro de Treinadores de Futebol, realizado na terça-feira (4), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O evento tinha como intuito homenagear técnicos brasileiros e também o atual treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. Entretanto, ambos fizeram duras críticas a técnicos estrangeiros que atuam no futebol brasileiro.

Mano Menezes foi questionado pelo repórter de Zero Hora, Marco Souza, sobre o que teria achado das declarações. Segundo o treinador, houve falta de respeito por parte de Leão e de Oswaldo, principalmente pelo fato de Ancelotti ser um convidado do evento.

— Meu falecido pai me ensinou desde pequeno o seguinte. Sempre que convidávamos uma pessoa para ir na nossa casa, nós tínhamos que tratar com respeito. E isso vale para a minha vida. Se eu convidar alguém, você pode ter certeza, pode ir tranquilo na minha casa, que nós vamos te respeitar. Não vamos discutir coisas que não é de discutir. Podemos ter opiniões divergentes, mas vamos conversar sobre elas no lugar certo e não na hora errada — disse Mano.

O comandante do Grêmio ainda lembrou que as falas pode prejudicar a imagem dos técnicos brasileiros. Ele acredita que muitos podem atribuir tal pensamento ao grupo de treinadores nascidos no país.