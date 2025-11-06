Grêmio

Treinadores
Notícia

"Ficou muito feio para todos nós", diz Mano Menezes sobre polêmica envolvendo Leão, Oswaldo de Oliveira e Ancelotti

Treinador gaúcho comentou sobre o assunto após o jogo contra o Cruzeiro

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS