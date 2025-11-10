Felipão se mostra otimista sobre seguir no Grêmio em 2026 ao lado de Odorico Roman: "Pode ser que sim"

Felipão foi anunciado como coordenador técnico do Grêmio em abril deste ano. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Com Odorico Roman eleito para o triênio 2026-2028, o Grêmio já começa a ter um esboço em alguns setores para o próximo ano. Durante a campanha, o presidente eleito manifestou o desejo de seguir contando com Felipão como coordenador técnico, cargo que assumiu em abril deste ano.

Nesta segunda (10), ele esteve na sede da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) para acompanhar a apresentação da nova fórmula de disputa do Gauchão, que já será valida para 2026. Ao ser questionado sobre a permanência no clube para o próximo ano pelo repórter Lucas Katsurayama, da Rádio Gaúcha, Felipão admitiu que já conversou com Odorico Roman depois das eleições.

— Pode ser que sim. Eu já conversei com o presidente, já conversei com o meu presidente Alberto Guerra, que deu a permissão para que eu conversasse com o presidente que deverá ser encaminhado, o Odorico — revelou Felipão.

Mesmo assim, o ídolo tricolor preferiu manter cautela, já que ainda não debateu com o futuro presidente sobre a sua permanência. Ele informou que tal conversa poderá ser feita ao longo das próximas semanas, quando o Grêmio disputa as últimas rodadas do Brasileirão.

— Eu ainda não tive a oportunidade de saber alguns detalhes de como será feita toda a situação do ano que vem e o que será feito, de que maneira pretende que eu faça alguma coisa. Então, é uma série de detalhes que nós vamos ter a oportunidade assim que as rodadas forem jogadas, e a gente vai imaginando o que podemos fazer para o ano que vem — concluiu Felipão.